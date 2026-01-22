Delia Espinoza a un paso de ser destituida: entretelones entre la suspendida fiscal y la presidenta de la JNJ

La fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela acudió este jueves 22 de enero a la sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para estar presente en la audiencia pública en la que se evaluó un informe que propone su destitución como fiscal suprema.

Espinoza llegó al auditorio para enfrentar el documento que cuestiona su accionar en funciones, esto en particular por el presunto incumplimiento de una resolución que emitió la propia JNJ que ordenaba la reincorporación de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Antes de su ingreso, se detuvo a declarar a la prensa e informó que su presencia buscaba informar y aclarar lo que, según menciona, son mentiras y ataques a sus derechos fundamentales. "Ya se sabe eso vengo para que la población sepa la cantidad de falsedades y de la vulneración total para mis derechos fundamentales. Pese a mi condición de magistrada tampoco me dan espacio para una cochera, el maltrato es así, ya sabemos a qué se debe", dijo Espinoza.

Ya durante la audiencia, el ambiente se puso tenso cuando la presidenta de la JNJ, Maria Teresa Cabrera, cuestionó directamente a la abogada sobre el incumplimiento de la resolución que debía incorporar a Benavides. Cabrera señaló que existía un acuerdo mayoritario entre fiscales supremos para cumplir con la orden, pero que Espinoza no alegó ese cumplimiento ante la JNJ.

Espinoza respondió a Cabrera y le pidió "tener comprensión lectora" antes de interrumpir la lectura de un oficio. El intercambio escaló en medio de interrupciones de ambas partes.

En otro momento, la fiscal insistió en leer partes del documento y explicó que, a su juicio, la JNJ no había contestado debidamente a los oficios que ella consideraba pertinentes. Cabrera la interrumpió varias veces, lo cual provocó que Víctor Chanduví, consejero de la JNJ, tuviera que intervenir para reestablecer el orden y permitir que la audiencia continuara de manera formal.

Algo que resultó muy llamativo fue que Cabrera participe tan activamente, pues pese a ser presidenta de la JNJ, no debía intervenir en la audiencia ya que fue ella misma quien planteó destituir a Espinoza como fiscal suprema.

Al suscribir el informe acusatorio, Cabrera se vuelve la parte que impulsa el procedimiento disciplinario. Si nos basamos en esto, entendemos que su presencia, al dirigir, formular cuestionamientos y confrontar a la acusada, vulnera el principio de imparcialidad al volverse juez y parte.

¿Qué propone el informe de la JNJ?

El informe de la JNJ que se evaluó en la audiencia está contenido en el Procedimiento Disciplinario N.° 061-2025. Este documento no es una resolución de destitución, sino una recomendación para destituir a Espinoza con base en varias observaciones sobre su actuación funcional.

El punto central del informe sostiene que Espinoza hizo caso omiso a una orden expresa de la JNJ: la Resolución N. 231-2025-JNJ, que disponía que Patricia Benavides debía retomar funciones como fiscal suprema titular. Según la JNJ, Espinoza no solo no cumplió esa orden, sino que actuó de forma irregular para mantenerse en el cargo.

El informe también cuestiona la negación de Espinoza a convocar de inmediato a una sesión de la Junta de Fiscales Supremos tras la aparición de Benavides en la sede principal de la Fiscalía. La JNJ considera que eso demuestra una omisión en el cumplimiento de las funciones como fiscal suprema.

Otro punto del documento acusa a Espinoza de haber instigado al personal fiscal y administrativo a congregarse en el piso 9 de la Fiscalía de la Nación durante varias horas, en un movimiento que pretendía evitar el cumplimiento de la orden de reincorporación. Según la JNJ, ese comportamiento puede ser interpretado como un acto de resistencia institucional.

Defensa de Delia Espinoza

En su intervención, Espinoza rechazó cada uno de los cargos y aseguró que sus decisiones y acciones estuvieron dentro del marco legal. Insistió en que su actuación respondió a criterios jurídicos.

Rechazó que su conducta haya buscado beneficiar a nadie y repitió que ciertas acciones, como la vigilia que realizó con trabajadores del Ministerio Público y la entonación del himno nacional, no deberían considerarse faltas disciplinarias. Defendió la idea de que su actuación respondió a interpretaciones legales válidas frente a una resolución que, a su juicio, tenía defectos.

"Patricia Benavides ingresó con personas no identificadas que luego resultó que tenían armas en su poder (...) ingresaron sin cumplir protocolos (...) esa notificación que se me hizo llegar a mí no estaba con arreglo a derecho", sostuvo.

"Al 16 de junio ella estaba destituida formalmente y luego le cambian el rango a 'suspendida'. Estaba destituida y luego suspendido por eso no podía obligarme a cumplir algo ilegal e inconstitucional", agregó.

Espinoza también acusó a la JNJ de haber armado el procedimiento con base en mentiras y de no haber llamado a testigos que, según ella, confirmarían su versión de los hechos.

Ahora con ese documento y lo expuesto en la audiencia la JNJ deberá armar un expediente para la decisión final. Mientras tanto, Espinoza mantiene la posición de rechazar todo el informe y anunció que va a continuar en la defensa de su actuación en las instancias correspondientes.