José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica
El censurado expresidente José Jerí quedó en el antepenúltimo puesto del ranking de 18 presidentes de Latinoamérica. El exmandatario solo obtuvo un 32.8% de aceptación y un 58.3% de rechazo.
El censurado expresidente José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores jefes de Estado de Latinoamérica, según una encuesta de CB Global Data.
De acuerdo con el estudio correspondiente a febrero de este año, Jerí quedó en el puesto 16 del ranking de 18 mandatarios. Solo obtuvo un 32.8% de aceptación y un 58.3% de rechazo.
El exmandamás solo superó a los presidentes de Panamá y Venezuela, José Raúl Mulino y Delcy Rodríguez, quienes consiguieron 31.6% y 23.7% de aprobación, y 64.7% y 72.7% de desaprobación, respectivamente.
Por delante de Jerí quedó el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; el mandatario de Colombia, Gustavo Petro; el de Uruguay, Yamandú Orsi; el de Paraguay, Santiago Peña, y el de Chile, Gabriel Boric.
En los primeros puestos se ubican Nayib Bukele (El Salvador), Claudia Sheinbaum (México), con quien rompió relaciones con el Perú tras el asilo de Betssy Chávez; Daniel Ortega (Nicaragua); Luis Abinader (República Dominicana); Rodrigo Chaves (Costa Rica) y Luis Lula da Silva (Brasil).
Es más, incluso Rodrigo Paz (Bolivia), Javier Milei (Argentina) y Nasry Asfura (Honduras) quedaron mejor posicionados que Jerí.
