José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí fue censurado por el Congreso por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos. Foto: Composición/LR

El censurado expresidente José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores jefes de Estado de Latinoamérica, según una encuesta de CB Global Data.

De acuerdo con el estudio correspondiente a febrero de este año, Jerí quedó en el puesto 16 del ranking de 18 mandatarios. Solo obtuvo un 32.8% de aceptación y un 58.3% de rechazo.

El exmandamás solo superó a los presidentes de Panamá y Venezuela, José Raúl Mulino y Delcy Rodríguez, quienes consiguieron 31.6% y 23.7% de aprobación, y 64.7% y 72.7% de desaprobación, respectivamente.

Por delante de Jerí quedó el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; el mandatario de Colombia, Gustavo Petro; el de Uruguay, Yamandú Orsi; el de Paraguay, Santiago Peña, y el de Chile, Gabriel Boric.

En los primeros puestos se ubican Nayib Bukele (El Salvador), Claudia Sheinbaum (México), con quien rompió relaciones con el Perú tras el asilo de Betssy Chávez; Daniel Ortega (Nicaragua); Luis Abinader (República Dominicana); Rodrigo Chaves (Costa Rica) y Luis Lula da Silva (Brasil).

Es más, incluso Rodrigo Paz (Bolivia), Javier Milei (Argentina) y Nasry Asfura (Honduras) quedaron mejor posicionados que Jerí.

Resultado de la encuesta CE Global Data

El detalle de la encuesta