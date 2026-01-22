Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

Delia Espinoza acudió a la Junta Nacional de Justicia para intervenir en la audiencia que evaluará la propuesta de destituir a la fiscal suprema por no reincorporar a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

"Ya se sabe eso vengo para que la población sepa la cantidad de falsedades y de la vulneración total para mis derechos fundamentales. Pese a mi condición de magistrada tampoco me dan espacio para una cochera, el maltrato es así, ya sabemos a qué se debe", declaró Espinoza.

"La central que al 16 de junio cuando se me pretendió forzar a reponer a Patricia Benavides ella estaba formalmente destituida en otro procedimiento administrativo disciplinario, ellos quisieron disimular suspendiéndola. No podía asumir ni como fiscal suprema titular", explicó.

Asimismo, Espinoza se refirió a la vigilia que realizó dentro de las instalaciones de la Fiscalía acompañada de trabajadores de la entidad y entonando el himno nacional como una muestra de rechazo a Benavides, a quien la JNJ pretende que vuelva a ocupar el cargo de fiscal de la Nación.

"¿Qué vigilia es delito? Es una acto religioso, lo dirigió una hermana que es también personal del Ministerio Público. Nadie hizo nada contra Benavides, ella ingresó de manera ilegal e impropia, ingresando a personas que no sabíamos quiénes eran que luego se demostró que tenían armas. Las armas no pueden ingresar al despacho de la Fiscalía. Quisieron asaltar al Ministerio Publico", sostuvo.

Con relación al planteamiento de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, de sacar a Espinoza de su cargo. La fiscal sostiene que se armó todo en base a mentiras. Cabe señalar que el documento sostiene que la abogada hizo caso omiso a lo ordenado por la Resolución №° 231-2025-JNJ que ordenaba que Patricia Benavides retome sus funciones como Fiscal Suprema Titular.

"Ha escogido unas cosas para armar de una manera falaz todo (...) todo está en los videos, en algún momento se conocerán los videos (...) La señora Cabrera en su interrogación era tendenciosa, no llamó a todos los testigos que debió llamar, no llamó a todos, porque sabía que dirían la verdad. El personal de seguridad fue amenazado. Ellos querían entrar a cometer ilegalidades. Quieren lograr impunidad al sacarme y eso ya se está viendo"