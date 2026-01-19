LO FALSO:

Delia Espinoza fue destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de su cargo como fiscal suprema.

LO VERDADERO:

La fotocaptura difundida en redes sociales no corresponde a una resolución formal de destitución, sino al Informe N.° 006-2026-MTCV-JNJ, firmado por María Cabrera Vega, presidenta de la JNJ, en el que se recomienda dar por concluido el cargo de Espinoza.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) realizará el 22 de enero de 2026 una audiencia pública en la que Delia Espinoza presentará su informe oral, como parte del Procedimiento Disciplinario n.° 061-2025. En dicha sesión, el Pleno de la JNJ evaluará si corresponde o no su destitución.

En el contexto de la suspensión de la fiscal suprema Delia Espinoza de su cargo como fiscal de la Nación y su inhabilitación por parte del Congreso para ejercer cualquier cargo público durante 10 años, circuló en redes sociales la versión de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la había destituido de forma definitiva de su cargo de fiscal suprema. Para respaldar esta afirmación, se difundió una captura de una resolución de la JNJ. Sin embargo, esta versión es falsa: el documento compartido corresponde, en realidad, a un informe elaborado por María Cabrera Vega, presidenta de la JNJ, en el que se recomienda la destitución de Espinoza, pero no constituye una resolución que ejecuta su separación del cargo.

Las publicaciones falsas se difundieron en X, TikTok y Facebook. En esta última red social, la desinformación alcanzó más de 3.500 reacciones, 2.200 comentarios y fue compartida en al menos 470 ocasiones. Además, la noticia falsa fue replicada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Publicación falsa publicada en redes sociales | Fuente: Facebook.

Junta Nacional de Justicia evaluará destitución de Delia Espinoza en audiencia pública este 22 de enero

La imagen compartida en redes sociales como "resolución de destitución" de la JNJ es, en realidad, el Informe N.° 006-2026-MTCV-JNJ del 14 de enero de 2026, firmado por María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la JNJ. Este documento recomienda destituir a Delia Espinoza de su cargo de fiscal suprema por hechos relacionados con la reposición de Patricia Benavides, pero no ejecuta la separación del cargo, ya que solo expresa la opinión de Cabrera y debe ser aprobada por el pleno de la JNJ mediante una resolución formal.

En el documento, la sección difundida en redes sociales, que propone dar por concluido el cargo de Espinoza y declarar infundados sus pedidos de nulidad, se titula "Opinión". Esto confirma que se trata de un informe de carácter propositivo y no vinculante, pendiente aún de deliberación plenaria.

Además, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó el 17 de enero de 2026 una nota de prensa en la que informa que el jueves 22 de enero, a las 10:30 a. m., en San Isidro (Lima), se llevará a cabo —de manera impostergable— el informe oral de Delia Espinoza, como parte del Procedimiento Disciplinario n.° 061-2025. En esa audiencia, el Pleno de la JNJ evaluará su posible destitución como fiscal suprema.

JNJ anuncia el informe oral de Delia Espinoza para este 22 de enero de 2026. Fuente: X - JNJ

CONCLUSIÓN:

En síntesis, la versión que circula en redes sociales, según la cual la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó de forma definitiva a la fiscal suprema Delia Espinoza, es falsa. La desinformación se difundió a partir de una captura de un documento que no corresponde a una resolución formal de destitución, sino al Informe N.° 006-2026-MTCV-JNJ, firmado por María Cabrera Vega, presidenta de la JNJ, en el que se propone dar por concluido el cargo de Espinoza. Este informe tiene carácter propositivo y no vinculante, y su contenido aún debe ser evaluado y aprobado por el Pleno de la JNJ. Además, la propia institución informó que el próximo 22 de enero se realizará una audiencia pública en la que Espinoza presentará su informe oral, como parte del Procedimiento Disciplinario n.° 061-2025. En dicha sesión el Pleno de la JNJ evaluará si procede o no su destitución.

