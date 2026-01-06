Maria Teresa Cabrera juró como nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia
Gestión de María Teresa Cabrera culminará el 5 de enero de 2027. Le acompaña en la vicepresidencia el magistrado Víctor Chanduví Cornejo.
María Teresa Cabrera juró este martes 6 de enero como nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia, en una ceremonia donde participaron diversas autoraides como el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Aladino, el primer ministro Ernesto Álvarez y la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco.
