JNJ y el proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos LEER MÁS

PJ suspende proceso de reposición de Delia Espinoza a su cargo de fiscal de la Nación LEER MÁS

TC le da la razón a la JNJ y suspende medida cautelar que dispone el regreso de Delia Espinoza como fiscal de la Nación LEER MÁS

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años? LEER MÁS

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más LEER MÁS