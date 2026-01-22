Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, protagonizaron un tenso cruce de palabras durante la audiencia de evaluación del informe de destitución de Espinoza como miembro del Ministerio Público.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Todo comenzó cuando Cabrera le consultó a Espinoza el motivo por el cual no se cumplió con la resolución de la JNJ que incorporaba a Patricia Benavides como fiscal suprema. La titular de la JNJ precisó que existía un supuesto acuerdo por unanimidad con los fiscales supremos para cumplir con la decisión, pero que, aun así, se presentó un oficio de aclaración sobre la misma. "Por qué insistir en enviar oficios y resistirse a dar cumplimiento y no conducirse como corresponde", preguntó Cabrera.

TE RECOMENDAMOS JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En respuesta, Espinoza le pidió a Cabrera "con todo respeto, tener comprensión lectora". Acto seguido, comenzó a leer el oficio en cuestión. "Dice, por unanimidad a fin de dar cumplimiento", narró Delia; sin embargo, fue interrumpida. "Exacto, a fin de dar cumplimiento", acotó la titular de la JNJ. "No, déjeme terminar", respondió Espinoza.

"A fin de dar cumplimiento al artículo 3 de la JNJ, considera —mire— oficiar a la JNJ adjuntando el presente acuerdo a fin de emitir pronunciamiento sobre los efectos del referido artículo 3", leyó. Luego agregó: "Señores, nunca han contestado".

Acto seguido, Cabrera volvió a irrumpir. "En ningún momento, la JNJ decidió no dar cumplimiento". "Otra vez, señora, le estoy diciendo", dijo Delia. "Le voy a comentar", interrumpió Cabrera otra vez. "Es que me está interrumpiendo, bueno, si me va a interrumpir", protestó Espinoza.

"No, pero para aclarar mi pregunta… es que… a ver, responda, responda…", intentó continuar Cabrera. Sin embargo, el consejero Víctor Chanduví tuvo que intervenir para pacificar la situación. "Un favor, con efectos de llevar a cabo la audiencia, hay una pregunta, una respuesta, por favor", sugirió.

"Sí. Gracias, gracias, doctor", agradeció Espinoza y enfatizó que fue elegido como fiscal de la Nación para el periodo 2025-2027 y que le solicitaron explicar cómo sería la integración de Benavides en la Fiscalía si ya había sido elegida. "Nunca nos contestaron, y Gino Ríos, que está acá mirándome, lo sabe (…) Y, al no responder, ¿qué se puede hacer?".