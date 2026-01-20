HOYSuscripcion LR Focus

Política

Delia Espinoza se lanza como candidata a la decanatura del CAL

Las elecciones se desarrollarán el próximo 28 de febrero de 2026 con el objeto de renovar los Órganos de Gobierno y Control del CAL (Junta Directiva, Junta de Vigilancia y delegados a la Asamblea General).

Delia Espinoza se lanza como candidata a la decanatura del CAL. Foto: Francisco Erazo/La República
Delia Espinoza se lanza como candidata a la decanatura del CAL. Foto: Francisco Erazo/La República

Delia Espinoza postulará como candidata al decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Las elecciones se desarrollarán el próximo 28 de febrero de 2026 con el objeto de renovar los Órganos de Gobierno y Control del CAL (Junta Directiva, Junta de Vigilancia y delegados a la Asamblea General).

Días antes, la suspendida fiscal de la Nación ya había adelantado que evaluaba su postulación, pero que el anuncio lo realizaría a partir del 19 de enero. Así fue. Durante una conferencia de prensa este martes 20 en el Instituto Charles Chaplin, la letrada comunicó sus intenciones de tomar el liderazgo del CAL.

Humberto Abanto también postulará al CAL

El abogado Humberto Abanto; quien incluye entre sus clientes a Wilfredo Oscorima, Patricia Chirinos, Vladimir Cerrón, es otro de los postulantes a la decanatura del CAL.

Anunció su candidatura el último 15 de enero por medio de un video publicado en redes sociales. En su disertación se dedicó a señalar supuestas fallas de la institución.

"Comenzó convirtiéndonos en el brazo legal de las organizaciones criminales por el solo hecho de ejercer la defensa y el Colegio de Abogados de Lima no dijo nada. Luego, vimos allanados los despachos de abogados, violándose el secreto profesional y el CAL no dijo nada. Posteriormente, hemos visto a abogados desfilar hacía cárceles de máxima seguridad, acusados de ser igualmente miembros de organizaciones criminales y el CAL no dijo nada. Todos los días los abogados son maltratados en dependencias judiciales, en dependencias fiscales, en dependencias policiales y hasta en dependencias administrativas y el CAL no dice nada", indicó.

Al ser consultada por la postulación de Abanto, Espinoza indicó que "son colegas" y dejó claro que no tiene "rencillas ni odios con nadie". " A mí me dicen que yo esto, que yo soy enemiga, que soy política, operadora. Señores, yo no tengo enemigos en la vida. […] Yo los estimo, algunos son amigos, otros no son amigos, pero yo les tengo mucho respeto. Eso sí, yo soy muy respetuosa. No tengo por qué tener enemigos. Mire, la vida es muy corta para llenarse de enemigos, de verdad", dijo.

