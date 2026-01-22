HOYSuscripcion LR Focus

Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

Se necesitan las firmas de 78 congresistas para que se apruebe la convocatoria de Sesión Extraordinaria.

El congresista Jaime Quito anunció que está promoviendo una solicitud de convocatoria a Sesión Extraordinaria del Pleno para debatir y votar las cuatro censuras presentadas contra el presidente José Jerí. Esto se da luego de que el mandatario se presentara ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para brindar explicaciones sobre sus reuniones no declaradas con dos cuestionados empresarios chinos.

Tras no lograr convencer a los parlamentarios, bancadas como Alianza para el Progreso y Renovación Popular pidieron la renuncia de Jerí, mientras que, a la par, la solicitud de convocatoria a Pleno Extraordinario busca alcanzar las 78 firmas necesarias para ser aprobada.

JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Cabe indicar que para que las mociones de censura puedan ser aprobadas se necesitan 66 votos a favor.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Las 4 mociones de censura contra José Jerí

La congresista Ruth Luque presentó la primera moción de censura tras revelarse que José Jerí mantuvo reuniones no registradas en su agenda oficial. Según revelaron informes periodísticos, el mandatario acudió a estos encuentros usando una capucha para evitar ser identificado. La moción sostiene que estas reuniones con un empresario chino, realizadas en lugares extraoficiales, vulneran la transparencia y sugieren presuntos negociados incompatibles con el ejercicio de la presidencia por sucesión.

La segunda moción fue del congresista Elías Varas, con el apoyo de Roberto Sánchez. Esta iniciativa califica a Jerí de "presidente reiteradamente mentiroso" y cuestiona su doble condición de legislador y jefe de Estado encargado. A diferencia de las anteriores, esta moción ha ganado terreno en diversas bancadas de derecha y centro que inicialmente lo apoyaron, pero que ahora consideran la censura como una vía más rápida (66 votos) que la vacancia presidencial (87 votos) para su salida.

