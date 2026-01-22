A través de sus redes sociales, Mario Vizcarra se pronunció por el estado de salud de su hermano, Martín Vizcarra, quien perdió el riñón izquierdo luego de ser sometido a una intervención quirúrgica el pasado miércoles 21 de enero. Vizcarra denunció que su hermano había despertado con grilletes pese a la condición física en la que se encuentra por la operación.

"Martín amaneció con grilletes y 6 agentes armados pese a estar recién operado. Es tortura para quebrarlo, pero pierden su tiempo: ¡Millones de peruanos estamos con él! No podrán bajarle el ánimo ni doblegar su espíritu. Su fortaleza es la nuestra. ¡Respeten su salud!", escribió.

En esa misma línea, el propio Martín mostró su indignación por estar enmarrocado a la cama de la clínica Repromedic tras su operación. "El 3 de enero sufrí un cólico renal por una obstrucción, 18 días después me trasladan a una clínica. El riñón izquierdo lo perdí por la demora. Hoy me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento. Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme, no me van a doblegar", puso en X.

Luego de su operación, el exmandatario permanece en vigilancia médica y policial y con un tratamiento especializado. Su diagnóstico es estenosis ureteral severa y eso fue lo que provocó una hidronefrosis avanzada, según el comunicado oficial del establecimiento de salud.

Mario Vizcarra convocó a una conferencia de prensa este jueves 22 de enero a las 12:30 pm a exteriores de la clínica Repromedic en la que comentará cuál es el estado actual de su hermano tras la intervención quirúrgica. Cabe señalar que Martín Vizcarra cumple una condena de 14 años tras haber sido hallado culpable del delito de cohecho en su condición de gobernador regional de Moquegua en los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional.