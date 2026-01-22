HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Fernando Rospigliosi ya no sabe cómo defender a José Jerí | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Mario Vizcarra denuncia maltratos contra su hermano tras operación de riñón: "Lo están torturando para quebrarlo"

El exmandatario informó que perdió el riñón izquierdo luego de haber sido sometido a una cirugía por una complicación en el sistema renal.

Mario Vizcarra señala que están torturando a su hermano. Foto: composición LR
Mario Vizcarra señala que están torturando a su hermano. Foto: composición LR

A través de sus redes sociales, Mario Vizcarra se pronunció por el estado de salud de su hermano, Martín Vizcarra, quien perdió el riñón izquierdo luego de ser sometido a una intervención quirúrgica el pasado miércoles 21 de enero. Vizcarra denunció que su hermano había despertado con grilletes pese a la condición física en la que se encuentra por la operación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Martín amaneció con grilletes y 6 agentes armados pese a estar recién operado. Es tortura para quebrarlo, pero pierden su tiempo: ¡Millones de peruanos estamos con él! No podrán bajarle el ánimo ni doblegar su espíritu. Su fortaleza es la nuestra. ¡Respeten su salud!", escribió.

TE RECOMENDAMOS

JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

lr.pe

En esa misma línea, el propio Martín mostró su indignación por estar enmarrocado a la cama de la clínica Repromedic tras su operación. "El 3 de enero sufrí un cólico renal por una obstrucción, 18 días después me trasladan a una clínica. El riñón izquierdo lo perdí por la demora. Hoy me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento. Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme, no me van a doblegar", puso en X.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Luego de su operación, el exmandatario permanece en vigilancia médica y policial y con un tratamiento especializado. Su diagnóstico es estenosis ureteral severa y eso fue lo que provocó una hidronefrosis avanzada, según el comunicado oficial del establecimiento de salud.

larepublica.pe

PUEDES VER: José Jerí acorralado: sector del Congreso no le cree y aumentan posturas para censurarlo

lr.pe

Mario Vizcarra convocó a una conferencia de prensa este jueves 22 de enero a las 12:30 pm a exteriores de la clínica Repromedic en la que comentará cuál es el estado actual de su hermano tras la intervención quirúrgica. Cabe señalar que Martín Vizcarra cumple una condena de 14 años tras haber sido hallado culpable del delito de cohecho en su condición de gobernador regional de Moquegua en los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

LEER MÁS
Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

LEER MÁS
Martín Vizcarra fue operado de urgencia por complicación renal en clínica de Lima

Martín Vizcarra fue operado de urgencia por complicación renal en clínica de Lima

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

LEER MÁS
Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

LEER MÁS
José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

España registra tercer accidente ferroviario tras el choque de un tren con una grúa: se reportó 4 heridos

DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

Política

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025