Rafael López Aliaga podría quedar fuera de las Elecciones 2026: militantes piden al JNE anular elecciones internas

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, podría quedar fuera de las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, podría quedar fuera de las Elecciones 2026. Esto luego de que militantes del partido solicitaran al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anular las elecciones internas que se realizaron el 30 de noviembre.

En el documento de los militantes enviado al JNE, sustentaron su petición en que presuntamente se vulneró el debido proceso, la democracia interna, la transparencia, la imparcialidad y la igualdad entre los participantes en los comicios primarios.

En ese sentido, según informó Infobae, los militantes exigieron que se aplique la misma medida que a Acción Popular, partido retirado de las elecciones del 12 de abril del 2026 debido a que se detectaron irregularidades en su elección interna.

"Determine la imposibilidad de convalidar o subsanar dicho proceso interno, al haberse configurado vicios sustanciales e insubsanables, conforme al precedente aplicado a Acción Popular", se lee en el documento publicado por el medio periodístico.

De igual forma, solicitaron que se dispongan "las consecuencias legales correspondientes, incluida la exclusión del proceso electoral 2026, de ser el caso, por incumplimiento de las normas de democracia interna".

¿Por qué piden anular las elecciones internas de Renovación Popular?

Según Infobae, el pedido fue formulado por Jorge Aspillaga Valderrama, quien asegura que no fue admitida una lista de candidatos por la región de Lambayeque para competir en las elecciones internas.

Aspillaga denuncia que se registraron presuntas acciones que llevaron al Comité Electoral Regional de Renovación Popular a rechazar su lista y que quedé como única relación de postulantes la que supuestamente presentó la parlamentaria Jessica Córdova, quien presuntamente habría actuado como "juez" y "parte" porque fue designada como coordinadora regional de Lambayeque mientras que presentaba su candidatura como diputada de dicho departamento.

De acuerdo con el documento enviado al JNE, "el proceso de elecciones primarias de Renovación Popular para las Elecciones 2026, no cumple con los estándares mínimos de democracia interna, encontrándose irremediablemente viciado".

Asimismo, indicaron que, en caso de cualquier validación del proceso interno, "supondría una afectación directa a la legitimidad del sistema electoral".