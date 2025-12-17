HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Inhabilitan a Delia Espinoza por 10 años y Congreso amplía Reinfo minero hasta 2026

Política

Rafael López Aliaga podría quedar fuera de las Elecciones 2026: militantes piden al JNE anular elecciones internas

Según militantes de Renovación Popular, durante las elecciones internas se habrían vulnerado el debido proceso, la democracia interna, la transparencia, la imparcialidad y la igualdad entre los participantes. De declararse la nulidad de los comicios primarios, Rafael López Aliaga quedaría impedido de postular a la presidencia, tal como sucedió con Acción Popular.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, podría quedar fuera de las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR
Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, podría quedar fuera de las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, podría quedar fuera de las Elecciones 2026. Esto luego de que militantes del partido solicitaran al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anular las elecciones internas que se realizaron el 30 de noviembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En el documento de los militantes enviado al JNE, sustentaron su petición en que presuntamente se vulneró el debido proceso, la democracia interna, la transparencia, la imparcialidad y la igualdad entre los participantes en los comicios primarios.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

lr.pe

En ese sentido, según informó Infobae, los militantes exigieron que se aplique la misma medida que a Acción Popular, partido retirado de las elecciones del 12 de abril del 2026 debido a que se detectaron irregularidades en su elección interna.

"Determine la imposibilidad de convalidar o subsanar dicho proceso interno, al haberse configurado vicios sustanciales e insubsanables, conforme al precedente aplicado a Acción Popular", se lee en el documento publicado por el medio periodístico.

De igual forma, solicitaron que se dispongan "las consecuencias legales correspondientes, incluida la exclusión del proceso electoral 2026, de ser el caso, por incumplimiento de las normas de democracia interna".

PUEDES VER: JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones

lr.pe

¿Por qué piden anular las elecciones internas de Renovación Popular?

Según Infobae, el pedido fue formulado por Jorge Aspillaga Valderrama, quien asegura que no fue admitida una lista de candidatos por la región de Lambayeque para competir en las elecciones internas.

Aspillaga denuncia que se registraron presuntas acciones que llevaron al Comité Electoral Regional de Renovación Popular a rechazar su lista y que quedé como única relación de postulantes la que supuestamente presentó la parlamentaria Jessica Córdova, quien presuntamente habría actuado como "juez" y "parte" porque fue designada como coordinadora regional de Lambayeque mientras que presentaba su candidatura como diputada de dicho departamento.

De acuerdo con el documento enviado al JNE, "el proceso de elecciones primarias de Renovación Popular para las Elecciones 2026, no cumple con los estándares mínimos de democracia interna, encontrándose irremediablemente viciado".

Asimismo, indicaron que, en caso de cualquier validación del proceso interno, "supondría una afectación directa a la legitimidad del sistema electoral".

Notas relacionadas
Tren Lima–Chosica inicia sus primeras pruebas sin pasajeros este 11 de diciembre tras meses de abandono

Tren Lima–Chosica inicia sus primeras pruebas sin pasajeros este 11 de diciembre tras meses de abandono

LEER MÁS
JEE ordena a López Aliaga no invocar temas religiosos y da 5 días para retirar propaganda electoral

JEE ordena a López Aliaga no invocar temas religiosos y da 5 días para retirar propaganda electoral

LEER MÁS
Los 110 condecorados por López Aliaga: la cuarta parte son polémicos personajes y militantes de Renovación Popular

Los 110 condecorados por López Aliaga: la cuarta parte son polémicos personajes y militantes de Renovación Popular

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

LEER MÁS
Jefe de la PNP Óscar Arriola ascendió al grado de general a su secretario privado

Jefe de la PNP Óscar Arriola ascendió al grado de general a su secretario privado

LEER MÁS
Ascienden a coronel Víctor Revoredo a grado de general PNP y a otros 28 oficiales

Ascienden a coronel Víctor Revoredo a grado de general PNP y a otros 28 oficiales

LEER MÁS
JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

LEER MÁS
Contraloría reporta observaciones en la compra de aviones de guerra

Contraloría reporta observaciones en la compra de aviones de guerra

LEER MÁS
Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Vía América TV] Real Madrid vs Talavera EN DIRECTO por la Copa del Rey 2025-26: juegan HOY

Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

Política

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025