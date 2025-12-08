Elecciones 2026: conoce la lista de los 37 candidatos a las presidencia y sus partidos políticos

Los 37 candidatos presidenciales de las Elecciones 2026 ya fueron elegidos de forma interna, entre figuras tradicionales y nuevos postulantes que buscan liderar los partidos políticos del país. Foto: difusión

Los 37 candidatos presidenciales de las Elecciones 2026 ya fueron elegidos de forma interna, entre figuras tradicionales y nuevos postulantes que buscan liderar los partidos políticos del país. Foto: difusión

Las Elecciones 2026 cuentan oficialmente con 37 candidatos presidenciales, quienes representan a más de 30 partidos políticos y alianzas en todo el país. Tras las votaciones por delegados internas, se ha confirmando la participación de figuras conocidas y de nuevos actores que buscan un espacio en la política nacional.

Entre los postulantes se encuentran tanto líderes tradicionales como candidatos que buscan hacerse un nombre desde movimientos emergentes. La variedad de perfiles anticipa un escenario electoral fragmentado y competitivo, donde la visibilidad mediática jugará un papel crucial.

Algunos de los candidatos presidenciales enfrentan cuestionamientos ante la JNE, incluyendo denuncias por cambios de delegados y conflictos en listas precandidatas. Estas situaciones reflejan las tensiones internas de los partidos políticos, incluso antes de iniciar formalmente la campaña.

El listado confirma que la renovación política sigue siendo limitada. Solo unos pocos candidatos emergentes logran destacarse frente a los líderes históricos, mientras que la representación femenina permanece baja, con apenas cuatro postulantes mujeres entre los 37.

Estos son los candidatos presidenciales a las Elecciones 2026

Alfredo Barnechea - Acción Popular

Alfredo Barnechea es uno de los rostros más conocidos de Acción Popular. Su postulación ha sido cuestionada por denuncias de fraude en cambios de delegados durante las internas. La crítica apunta a que la proclamación podría no reflejar la voluntad real de los militantes, generando dudas sobre la transparencia del partido. Julio Chávez, su contrincante, ha anunciado que solicitará al JNE revisar el proceso de elección que declaró a Barnechea como ganador.