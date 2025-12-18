HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026: 29 partidos políticos firmaron el Pacto Ético Electoral del JNE

El Pacto Ético Electoral, promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), incorpora compromisos contra la desinformación, el uso indebido de la inteligencia artificial y la violencia política durante la campaña de las elecciones 2026.

Partidos políticos suscribieron el Pacto Ético Electoral del JNE de cara a las elecciones 2026. Foto: difusión
Partidos políticos suscribieron el Pacto Ético Electoral del JNE de cara a las elecciones 2026. Foto: difusión

Un total de 29 organizaciones políticas —27 partidos y dos alianzas electorales— suscribieron este jueves el Pacto Ético Electoral impulsado por el JNE, en el marco del proceso rumbo a las elecciones 2026. El acuerdo busca establecer reglas mínimas de conducta para la campaña, con énfasis en el respeto, la transparencia y el debate basado en propuestas.

La ceremonia se realizó en un hotel del centro de Lima y contó con la presencia de candidatos presidenciales, dirigentes partidarios y representantes de las agrupaciones habilitadas para los comicios generales. Según el Jurado Nacional de Elecciones, de los 38 partidos inscritos, solo 33 confirmaron su asistencia al acto protocolar.

Entre las agrupaciones que no firmaron el Pacto Ético Electoral figuran Renovación Popular, cuyo candidato es Rafael López Aliaga; Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón; y la alianza Fuerza y Libertad, vinculada a Fiorella Molinelli. Además, la candidata Rosario Fernández, de Un Camino Diferente, se retiró de la ceremonia sin suscribir el documento.

El acuerdo contiene diez compromisos orientados a reducir la confrontación política y fortalecer el voto informado. Entre los puntos centrales destacan el rechazo a los ataques personales, la promoción de un lenguaje claro y la exhortación a no difundir información falsa durante la campaña de las elecciones 2026.

JNE destaca rol ético y control ciudadano en la campaña

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, sostuvo que la firma del Pacto Ético Electoral no constituye un acto simbólico, sino un mensaje directo a la ciudadanía. Remarcó que la ética no limita la política y que una democracia sólida se construye con argumentos y no con insultos.

Burneo informó que el contenido del pacto fue elaborado tras tres mesas de trabajo con los partidos políticos y aportes ciudadanos. Precisó que el documento incluye lineamientos específicos sobre el uso responsable de la inteligencia artificial y una exhortación expresa para combatir la desinformación en redes sociales.

El JNE también anunció que el cumplimiento del Pacto Ético Electoral será acompañado por un Tribunal de Honor, que podrá recibir reportes ciudadanos sobre eventuales infracciones. Si bien este órgano no impone sanciones legales, sí emitirá pronunciamientos públicos que podrían impactar en la credibilidad de las candidaturas durante las elecciones 2026.

Pacto Ético Electoral: ¿Cuáles son los partidos que firmaron?

El Pacto Ético Electoral fue suscrito por 29 agrupaciones políticas que participaron en la ceremonia organizada por el JNE. A continuación, esta es la lista de los 27 partidos políticos y las dos alianzas que firmaron el documento:

  • Ahora Nación
  • Alianza para el Progreso
  • Avanza País
  • Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap)
  • Fuerza Popular
  • Libertad Popular
  • APRA
  • Partido Cívico Obras
  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores
  • Partido del Buen Gobierno
  • Partido Demócrata Verde
  • Partido Demócrata Unido Perú
  • Partido Democrático Federal
  • Partido Morado
  • Partido País para Todos
  • Cooperación Popular
  • Integridad Democrática
  • Partido Perú Acción
  • Partido Perú Primero
  • Partido Regionalista Integración Nacional
  • Partido Sí Creo
  • Partido Político Perú Moderno
  • Podemos Perú
  • Partido Primero la Gente
  • Partido Progresemos
  • Partido Salvemos al Perú
  • Somos Perú
  • Alianza Venceremos
  • Alianza Unidad Nacional

¿Qué es el Pacto Ético Electoral y para qué sirve?

El Pacto Ético Electoral es un compromiso voluntario impulsado por el JNE para fijar reglas básicas de comportamiento durante la campaña de las elecciones 2026. No tiene carácter sancionador, pero establece principios de respeto, transparencia y responsabilidad política que los partidos y candidatos se comprometen a cumplir frente a la ciudadanía.

Este acuerdo busca prevenir prácticas que deterioran el debate público, como los ataques personales, la violencia política y la difusión de información falsa. En esta edición, el Jurado Nacional de Elecciones incorporó lineamientos específicos sobre el uso responsable de la inteligencia artificial y una exhortación directa a combatir la desinformación en redes sociales, uno de los principales riesgos del actual proceso electoral.

El Pacto Ético Electoral también contempla un mecanismo de vigilancia ciudadana a través de un Tribunal de Honor, que puede emitir pronunciamientos públicos ante eventuales incumplimientos. Aunque no impone sanciones legales, el JNE sostiene que estos llamados de atención cumplen un rol disuasivo y contribuyen a fortalecer el voto informado y la confianza en el proceso democrático rumbo a las elecciones 2026.

¿Cuáles es el decálogo del Pacto Ético Electoral?

El decálogo del Pacto Ético Electoral establece que los partidos y candidatos deben desarrollar la campaña con respeto a los valores democráticos y a la Constitución, evitando agresiones, insultos, amenazas o cualquier forma de violencia. También los compromete a promover una participación política informada, tolerante y pacífica entre afiliados, simpatizantes y dirigentes.

Otro eje central es la protección del proceso electoral. Las agrupaciones se obligan a respetar el rol de los organismos electorales, acatar los resultados oficiales y canalizar cualquier controversia por las vías legales. Además, el acuerdo exige incorporar en las propuestas programáticas a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes.

En materia de transparencia, el Pacto Ético Electoral dispone la verificación y difusión clara del origen y uso de los recursos de campaña. Asimismo, exhorta a prevenir y denunciar el uso indebido de bienes públicos, cargos estatales o financiamiento ilícito, y a erradicar toda forma de discriminación, violencia política, acoso o prácticas difamatorias.

El documento también regula el uso responsable de los medios de comunicación, redes sociales y la inteligencia artificial, con el objetivo de frenar la desinformación. Finalmente, insta a los partidos a exponer sus planes de gobierno y participar en debates organizados por el JNE, retirar la propaganda electoral tras los comicios y someterse al Tribunal de Honor encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

