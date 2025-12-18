Fiscalía se juega sus últimas cartas en caso Cócteles: Keiko Fujimori busca limpiarse con miras a las Elecciones 2026

Día clave. El viernes 19 de diciembre a las 9 de la mañana, el Poder Judicial evaluará el recurso presentado por Keiko Fujimori en la que solicita el archivo del caso Cócteles en su contra por el presunto lavado de activos.

El pedido de la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular se origina a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional en la que ordena el archivo del caso. En su fallo de octubre de este año, el TC resolvió que los aportes ilícitos recibidos en campaña electoral no pueden ser considerados delitos porque, hasta noviembre del 2016, no estaba estipulado en la legislación peruana.

En ese sentido, no solo Fujimori Higuchi pretende que se extinga el caso, sino también el exsecretario del partido fujimorista, José Chlimper, Antonia Gutiérrez y Adriana Tarazona.

Por este mismo caso, la candidata presidencial, que ha perdido las elecciones en tres ocasiones, estuvo en prisión preventiva hasta en dos oportunidades durante la investigación que conduce el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, que también involucra a otras 11 personas.

Por su parte, el Ministerio Público presentará sus alegatos para evitar que el sistema judicial archive esta investigación que data desde el 2018 contra los miembros del partido fujimorista.

Rafael Vela sobre posible archivo del caso Cócteles: "Vamos con la mayor expectativa de que esa decisión del TC no se ejecute"

En diálogo con La República, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, sostuvo que el futuro del caso Cócteles aún no está definida y expresó su expectativa de que el Poder Judicial, a través del juez Wilson Verástegui, no ejecute la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que pondría fin a la investigación. En ese contexto, Vela señaló que, “como operadores de justicia, confiamos en la primacía de la Constitución y de la ley”, y advirtió que el fallo del TC presenta una serie de aspectos que deben ser materia de discusión.

"Si la lógica fuera que esto no tiene ningún nivel de discusión ni de debate, entonces el juez no habría convocado a audiencia, sino que simplemente habría ejecutado la sentencia del TC. Eso nos lleva a que el Poder Judicial estima que hay muchas circunstancias que deben ser materia de debate, que tiene vacíos y deficiencias, y merece ser exhaustivamente debatido. Nada está dicho, vamos con la Fiscalía con la expectativa de que no hay una decisión tomada. Así que veremos qué es lo que sucede", declaró a este diario.

En esa misma línea, el fiscal Vela resaltó que en su fallo, el TC no tomó en cuenta que, en 2022, la Corte Suprema de Justicia, estableció en su sentencia casatoria, que los hechos en investigación son considerados delitos. Asimismo, indicó que el máximo intérprete de la constitución no tomó "nunca tuvo conocimiento directo, ni el expediente judicial, ni la carpeta de investigación" del caso Cócteles. Además, recordó que meses atrás, una Sala Constitucional no ejecutó una decisión del TC que vinculaba al JNE.

"Hay antecedentes de que los controles de convencionalidad siempre están atentos a que puedan existir discrepancias", expresó.

Consultado sobre la conducción del proceso por parte del juez Wilson Verástegui —quien inicialmente se había inhibido del caso, pero luego fue ratificado por la Sala Superior—, Vela señaló que el Poder Judicial ya determinó que sea él quien continúe a cargo del trámite. Añadió que, de emitirse una decisión que no satisfaga a la Fiscalía, el despacho del fiscal José Domingo Pérez evaluará presentar una apelación.

“Todas esas incidencias las podremos determinar cuando sepamos cuáles son los argumentos mediantes los cuales el juez resuelve la controversia. Hasta que antes que eso suceda, vamos con la mayor expectativa de que esa decisión del TC no se ejecute o que eventualmente pueda existir algún tipo de alternativa que proponga el Ministerio Público para que el caso pueda continuar, se generará incidente porque si nos dan la razón, la señora Fujimori y las demás personas encausadas apelarán la decisión”, explicó.

Eventual disolución del Equipo Especial Lava Jato afectaría el caso Cócteles

Por otro lado, Rafael Vela advirtió que una eventual disolución del Equipo Especial Lava Jato afectaría el curso de las investigaciones, ya que los casos pasarían a manos de fiscales que no cuentan con el conocimiento pleno de las indagaciones. No obstante, precisó que desde su grupo de trabajo “están a la expectativa de que exista una reflexión de Tomás Gálvez” respecto a sus declaraciones sobre la eliminación de dicha área fiscal.

"Nosotros pensábamos que íbamos a ser convocados, ser escuchados, para poder plantear técnicamente la discusión de si la posición del fiscal de la Nación debe ser la que corresponda a un análisis estrictamente técnico y funcional. Nosotros pensamos que si mantenemos la controversia planteada, no hay forma de que los equipos especiales tengan alguna justificación de ser desactivados a la luz de los resultados. Entonces queremos llevar esa discusión al tránsito técnico", dijo.

"Pero si no fuera así, es inevitable tener que pensar que las razones puedan ser arbitrarias y que no correspondan sino a la coyuntura. Y esa coyuntura nos lleva a la intromisión de la política", acotó.

Luego aseveró que existiría un conflicto de interés por parte de la Comisión que investiga el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado y Odebrecht. "Ese grave conflicto de interés y de intromisión de generar una inferencia lógica deductiva de que lo único que puede determinar de que esta decisión sea inminente, incluso hasta antes de Navidad, es precisamente el informe parlamentario que convertiría a la Fiscalía de la Nación en una mesa de partes del Congreso", dijo.