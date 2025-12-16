HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Elecciones 2026 y asesinan a periodista | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Alfredo Barnechea se disculpa por expresiones contra el JNE, pero insiste en cuestionar nulidad de Acción Popular

El excandidato presidencial, Alfredo Barnechea, reapareció tras haber tenido declaraciones contra el JNE por el retiro de Acción Popular de las Elecciones 2026, luego de haberse hallado irregularidades en los comicios internos por delegados.

Alfredo Barnechea reapareció tras haber declarado contra el JNE por el retiro de Acción Popular de las Elecciones 2026. Foto: Composicíón/LR
Alfredo Barnechea reapareció tras haber declarado contra el JNE por el retiro de Acción Popular de las Elecciones 2026. Foto: Composicíón/LR

El excandidato presidencial, Alfredo Barnechea, reapareció luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) retirara a Acción Popular de las Elecciones 2026 al haber encontrado irregularidades en los comicios internos por delegados el último 7 de diciembre. En ese sentido, Barnechea ofreció disculpas a los miembros del JNE tras haber tenido comentarios "poco ofensivos" y cuestionar la legalidad de la anulación de la candidatura del partido de la lampa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Yo creo profundamente en las instituciones y en los defectos de la naturaleza humana, entre los cuales me incluyo yo que cometo errores. Quiero pedirles disculpas, expresas y públicas", expresó, y luego indicó que al momento de hacer esas declaraciones se encontraba en el parto de su hija. Sin embargo, el sábado 13 de diciembre, mencionó que estaba en "una plaza" y tuvo que salir de un matrimonio.

TE RECOMENDAMOS

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"No estaba en mi momento de mayor lucidez, ni recuerdo lo que dije, pero pareciera que me excedí en algunos adjetivos", dijo.

PUEDES VER: Martín Vizcarra exige respuesta a apelación de su condena: "Ya no soy candidato, ¿qué más buscan?"

lr.pe

¿Qué dijo Alfredo Barnechea sobre el JNE?

El pasado sábado 13 de diciembre, Barnechea tuvo comentarios — “poco ofensivos” como lo define él— contra el JNE luego del retiro de Acción Popular de las Elecciones 2026. Durante una entrevista, el excandidato presidencial mencionó que se encontraba "sorprendido e indignado" con la decisión del órgano electoral. Asimismo, calificó como "extraño" e "ilegal" que el JNE publique dicha decisión un día sábado y advirtió a los miembros del Jurado que los denunciaría penalmente.

"Quiero decirles a los miembros del JNE que no saben con quién se están enfrentando, que los vamos a perseguir en todas las instancias, vamos a averiguar todo sobre ellos, porque se han portado de una manera ilegal, excluyendo a un partido histórico (…) No es una amenaza", dijo.

PUEDES VER: Betssy Chávez: PJ rechaza recusación que buscaba apartar al juez Juan Carlos Checkley de proceso penal en su contra

lr.pe

Barnechea defiende legalidad de elecciones internas de Acción Popular

Por otro lado, Barnechea cuestionó la decisión del JNE al indicar que ello podría significar el "exterminio de un partido histórico" como Acción Popular.

"Que el Jurado Nacional de Elecciones tome una decisión tan dráticas y tan apresurada y tan poco meditada sobre un partido histórico es algo que me llama la atención", comentó.

Notas relacionadas
Acción Popular fuera de carrera: dirigencia cuestiona nulidad de elecciones primarias y anuncia acciones legales

Acción Popular fuera de carrera: dirigencia cuestiona nulidad de elecciones primarias y anuncia acciones legales

LEER MÁS
Acción Popular en crisis: JNE anula los comicios internos del partido y lo deja fuera de las Elecciones 2026

Acción Popular en crisis: JNE anula los comicios internos del partido y lo deja fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
Crisis en Acción Popular por denuncia de compra de delegados ante la elección de Alfredo Barnechea

Crisis en Acción Popular por denuncia de compra de delegados ante la elección de Alfredo Barnechea

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinato de Fernando Núñez se coordinó desde prisión: menor de 16 años sindicado de haberle disparado

Asesinato de Fernando Núñez se coordinó desde prisión: menor de 16 años sindicado de haberle disparado

LEER MÁS
Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

LEER MÁS
Congreso concede a José Jerí facultad para crear delito de revelación de la información

Congreso concede a José Jerí facultad para crear delito de revelación de la información

LEER MÁS
Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

LEER MÁS
Policía tardó 6 días en ejecutar orden de detención contra gobernador Ciro Castillo

Policía tardó 6 días en ejecutar orden de detención contra gobernador Ciro Castillo

LEER MÁS
Martín Vizcarra exige al Poder Judicial atender apelación de su condena: "Ya no soy candidato, ¿qué más buscan?"

Martín Vizcarra exige al Poder Judicial atender apelación de su condena: "Ya no soy candidato, ¿qué más buscan?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó con dureza el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II: ''Mancha al futbolista peruano de exportación''

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025