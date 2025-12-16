Alfredo Barnechea se disculpa por expresiones contra el JNE, pero insiste en cuestionar nulidad de Acción Popular

Alfredo Barnechea reapareció tras haber declarado contra el JNE por el retiro de Acción Popular de las Elecciones 2026. Foto: Composicíón/LR

Alfredo Barnechea reapareció tras haber declarado contra el JNE por el retiro de Acción Popular de las Elecciones 2026. Foto: Composicíón/LR

El excandidato presidencial, Alfredo Barnechea, reapareció luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) retirara a Acción Popular de las Elecciones 2026 al haber encontrado irregularidades en los comicios internos por delegados el último 7 de diciembre. En ese sentido, Barnechea ofreció disculpas a los miembros del JNE tras haber tenido comentarios "poco ofensivos" y cuestionar la legalidad de la anulación de la candidatura del partido de la lampa.

"Yo creo profundamente en las instituciones y en los defectos de la naturaleza humana, entre los cuales me incluyo yo que cometo errores. Quiero pedirles disculpas, expresas y públicas", expresó, y luego indicó que al momento de hacer esas declaraciones se encontraba en el parto de su hija. Sin embargo, el sábado 13 de diciembre, mencionó que estaba en "una plaza" y tuvo que salir de un matrimonio.

"No estaba en mi momento de mayor lucidez, ni recuerdo lo que dije, pero pareciera que me excedí en algunos adjetivos", dijo.

¿Qué dijo Alfredo Barnechea sobre el JNE?

El pasado sábado 13 de diciembre, Barnechea tuvo comentarios — “poco ofensivos” como lo define él— contra el JNE luego del retiro de Acción Popular de las Elecciones 2026. Durante una entrevista, el excandidato presidencial mencionó que se encontraba "sorprendido e indignado" con la decisión del órgano electoral. Asimismo, calificó como "extraño" e "ilegal" que el JNE publique dicha decisión un día sábado y advirtió a los miembros del Jurado que los denunciaría penalmente.

"Quiero decirles a los miembros del JNE que no saben con quién se están enfrentando, que los vamos a perseguir en todas las instancias, vamos a averiguar todo sobre ellos, porque se han portado de una manera ilegal, excluyendo a un partido histórico (…) No es una amenaza", dijo.

Barnechea defiende legalidad de elecciones internas de Acción Popular

Por otro lado, Barnechea cuestionó la decisión del JNE al indicar que ello podría significar el "exterminio de un partido histórico" como Acción Popular.

"Que el Jurado Nacional de Elecciones tome una decisión tan dráticas y tan apresurada y tan poco meditada sobre un partido histórico es algo que me llama la atención", comentó.