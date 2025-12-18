Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

Víctor Andrés García Belaunde, miembro histórico del partido Acción Popular, informó a La República que, a la fecha, ha recibido seis invitaciones para postular a las Elecciones 2026 con otra organización política. Esto a raíz de la nulidad de las elecciones primarias de AP por alteración del padrón de delegados. Aseguró que no aceptará ninguna invitación y considera que hay cierta "obsesión" en los congresistas que buscan la reelección a toda costa, incluso si eso implica sumarse a otra agrupación.

Ahora que Acción Popular quedó fuera del proceso electoral, ¿qué opciones planean en la interna? ¿Usted ha recibido una invitación por parte de otros partidos?

Yo he recibido 6 invitaciones hasta el día de hoy. No sé si vendrán más o ahí quedarán. Agradezco y estoy halagado con todas esas invitaciones, pero no es mi idea en absoluto postular al Congreso por un partido que no es el mío. Es muy difícil y complicado cambiarme.

¿Y de qué partidos ha recibido invitaciones?

No puedo decirlo. Por ahora, guardo confidencialidad. Más adelante, con mucho gusto, pero por el momento no.

¿Y cuándo ha recibido esas invitaciones?

He recibido invitaciones un día después de que se anunciará la nulidad de la presencia del partido en las elecciones.

Sobre la acción de amparo, ¿qué se espera?

Es un acto simbólico, digamos. Sabemos que eso no procede. Es un acto simbólico de gente que lo hace de buena fe, pero que creo que no tiene ninguna posibilidad de ganarlo.

Cuando usted recibió las invitaciones por parte de estos partidos, ¿también le ofrecían el Senado?

De todo. El número uno o dos del Senado y de Diputados.

¿Eran partidos de derecha, izquierda, centro? ¿Se alineaban un poco a Acción Popular?

Yo creo que eran partidos de… bueno, de izquierda casi no hay, ¿no?. Eran partidos nuevos. Yo creo que derecha, centro y centro derecha.

¿Los demás integrantes de Acción Popular también han recibido invitaciones?

Supongo que sí y supongo que también están buscando ello. Sé que hay algunas personas que están tocando puertas y otras que probablemente les ofrezcan algo.

En mi caso, yo soy conocido, tengo tantos años metido en esto, en la política y en el Parlamento, que es lógico que me conozcan, pero hay otros candidatos que no son conocidos, que no se les conoce su labor o su obra. Eso no significa que no sean buenos, en lo absoluto. Solo que no son tan conocidos.

O sea, usted puede deducir que los partidos que lo han buscado, de alguna u otra manera lo están jalando por el tema de los votos

Esa es una interpretación. De hecho, me han llamado porque me conocen, ¿no?. Si la intención es esa, no lo sé. Supongo que algo de eso habrá,

¿Y qué colegas han recibido invitaciones?

No conozco. Lo que sí sé es que hay varios congresistas. Ocho o diez que estaban ya iniciando sus campañas para la reelección que se quedaron frustrados. Entonces yo entiendo que se quedaron frustrados y entiendo que van a querer reengancharse.

O sea, usted considera que los congresistas que buscaban la reelección van a tocar puertas a otros partidos porque su intención es seguir en el tema político

Yo he visto mucho interés, mucha pasión. Yo diría que hasta obsesión de algunos congresistas en ir a la reelección. En todas las bancadas, no solamente en la nuestra. Y entonces, claro, si están ellos pensando en ir a una reelección y han hecho sus planes de vida pensando en que van a seguir siendo congresistas, evidentemente que tendrán que buscar dónde ir.

¿Y esta obsesión puede pasar la factura a Acción Popular en la interna? Porque muchos están abandonando prácticamente al partido por sus propios intereses

Sí, claro. Yo creo que puede pasar la factura. Hay un riesgo. También depende a qué partido se van, porque si es un partido muy afín, el riesgo será mínimo, pero si se van a un partido que ha sido tan vinculado a la mafia, a las drogas, a la minería informal, a Odebrecht o a la corrupción y que además han sido enemigos de Acción Popular desde siempre, bueno evidentemente se dificulta mucho que luego retornen al partido.

¿Y cuáles serían esos partidos que se alinean un poco a Acción Popular?

Yo lo veo difícil (que haya un partido afín) porque no han actuado. Son partidos nuevos, en general. Los únicos partidos que conocemos su trayectoria es el APRA y Fuerza Popular, pero no conozco otros partidos que tengan una trayectoria definida. Quizás el PPC y APP a nivel municipal, pero no han sido Gobierno. En el caso del APRA y del Fujimorismo que han sido perseguidores de Acción Popular en el pasado... aunque ahora se han vuelto más democráticos y han desaparecido un poco los odios en los últimos tiempos, eso puede aminorar un poco el fastidio que podrían tener las bases del partido, que vean que nuestro integrante se va con el Fujimorismo o el APRA.

Siempre hemos estado en orillas diferentes (Fuerza Popular y Acción Popular). Y además hubo persecución. El Fujimorismo cerró el Congreso y persiguió a los de AP. El APRA no cerró ningún Congreso, pero igual fue un partido muy adversario del presidente Belaunde.

¿Cómo calificaría a los congresistas que se sumen a Fuerza Popular, APP o Podemos?

No quiero hablar de un partido en especial, solo que los que usted ha mencionado son partidos cuestionados por diferentes motivos.

¿Y cómo calificaría usted a quienes se sumen a esos partidos?

Yo creo que su obsesión los va a cegar. Su obsesión los ciega y eso significa que priman sus intereses personales más que los políticos. Más que intereses políticos o partidarios, está primando su interés personal y no están pensando en el país ni están pensando en su partido de origen.