HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO
Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO     Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO     Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO     
Política

Ortiz Villano es el candidato presidencial del partido Salvemos al Perú tras lanzamiento de moneda al aire

Tras un empate en las elecciones internas, el partido Salvemos al Perú resolvió la definición de su candidato presidencial mediante un sorteo público, en el que Antonio Ortiz Villano se impuso frente a Mariano González, el recordado 'ministro del amor'.

Salvemos al Perú elige candidato presidencial con lanzamiento de moneda. Foto: captura Canal N
Salvemos al Perú elige candidato presidencial con lanzamiento de moneda. Foto: captura Canal N

La candidatura presidencial del partido Salvemos al Perú quedó definida por el azar. Antonio Ortiz Villano fue proclamado postulante a las elecciones generales 2026 luego de imponerse a Mariano Gonzáles, el recordado 'ministro del amor', en un lanzamiento de moneda al aire, mecanismo usado para desempatar las elecciones internas de la agrupación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El sorteo se realizó este sábado en un acto público llevado a cabo en el local de la Asociación Civil Transparencia, en el distrito de Jesús María, con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El pasado 7 de diciembre, tanto Villano como González obtuvieron el mismo número de votos en las elecciones internas de su organización política.

TE RECOMENDAMOS

CHAU LAVA JATO Y CUELLOS BLANCOS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

lr.pe

Es importante mencionar que la fórmula ganadora está integrada por Antonio Ortiz Villano como candidato presidencial, junto con Jaime Freundt López y Giovanna Demurtas Moya como aspirantes a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. La otra lista, que no logró imponerse en el lanzamiento de la moneda, estuvo encabezada por el exministro Mariano González, acompañado por Wilbert Portugal y Katherine Ramírez.

Ante la imposibilidad de definir un ganador por votación, el partido recurrió al lanzamiento de una moneda como método de desempate. Ortiz Villano eligió 'cara' y resultó ganador, con lo cual quedó automáticamente proclamado como candidato presidencial de la agrupación.

PUEDES VER: Pedro Castillo denuncia ataque a su familia: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto a su casa en Cajamarca

lr.pe
Notas relacionadas
Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

LEER MÁS
Elecciones Perú 2026: lista de los 37 candidatos a la presidencia y partidos políticos

Elecciones Perú 2026: lista de los 37 candidatos a la presidencia y partidos políticos

LEER MÁS
Salvemos al Perú elegirá a su candidato presidencial por sorteo de bolillas o moneda

Salvemos al Perú elegirá a su candidato presidencial por sorteo de bolillas o moneda

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo denuncia ataque a su familia: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto a su casa en Cajamarca

Pedro Castillo denuncia ataque a su familia: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto a su casa en Cajamarca

LEER MÁS
Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

LEER MÁS
Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

LEER MÁS
Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

LEER MÁS
Sobrina de Dina Boluarte obtiene plaza en el Rebagliati con extraño puntaje perfecto

Sobrina de Dina Boluarte obtiene plaza en el Rebagliati con extraño puntaje perfecto

LEER MÁS
Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[América tvGO, En Vivo] Final Universitario vs Alianza Lima HOY por la Liga Femenina: empatan sin goles

Joven peruana rompe en llanto al conocer a ‘Pol Deportes’ en Madrid: "Me llena de muchísimo orgullo"

¿Te cobran 5% extra cuando pagas con tarjeta en Perú? Indecopi responde si es una práctica legal y cuándo puedes denunciarla

Política

Elecciones 2026: partido Salvemos al Perú elige a su candidato presidencial lanzando una moneda al aire

Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

Pedro Castillo denuncia ataque a su familia: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto a su casa en Cajamarca

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: partido Salvemos al Perú elige a su candidato presidencial lanzando una moneda al aire

Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

Pedro Castillo denuncia ataque a su familia: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto a su casa en Cajamarca

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025