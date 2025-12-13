Ortiz Villano es el candidato presidencial del partido Salvemos al Perú tras lanzamiento de moneda al aire

La candidatura presidencial del partido Salvemos al Perú quedó definida por el azar. Antonio Ortiz Villano fue proclamado postulante a las elecciones generales 2026 luego de imponerse a Mariano Gonzáles, el recordado 'ministro del amor', en un lanzamiento de moneda al aire, mecanismo usado para desempatar las elecciones internas de la agrupación.

El sorteo se realizó este sábado en un acto público llevado a cabo en el local de la Asociación Civil Transparencia, en el distrito de Jesús María, con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El pasado 7 de diciembre, tanto Villano como González obtuvieron el mismo número de votos en las elecciones internas de su organización política.

Es importante mencionar que la fórmula ganadora está integrada por Antonio Ortiz Villano como candidato presidencial, junto con Jaime Freundt López y Giovanna Demurtas Moya como aspirantes a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. La otra lista, que no logró imponerse en el lanzamiento de la moneda, estuvo encabezada por el exministro Mariano González, acompañado por Wilbert Portugal y Katherine Ramírez.

Ante la imposibilidad de definir un ganador por votación, el partido recurrió al lanzamiento de una moneda como método de desempate. Ortiz Villano eligió 'cara' y resultó ganador, con lo cual quedó automáticamente proclamado como candidato presidencial de la agrupación.