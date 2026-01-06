HOYSuscripcion LR Focus

Política

Peritaje muestra que militares dispararon a una de las víctimas de protestas en Ayacucho a 70 metros

Presentan peritaje sobre videos de la zona donde estaba José Luis Aguilar Yucra y del lugar de donde le dispararon los militares. Establece con precisión lo que sucedió. Lo mismo podría hacerse con los casos de las otras 9 víctimas.

Videos de las cámaras del cementerio de Ayacucho
Videos de las cámaras del cementerio de Ayacucho | Difusión

José Luis Aguilar Yucra, una de las 10 víctimas de las protestas contra Dina Boluarte el 15 de diciembre de 2022 en Huamanga (Ayacucho), recibió el impacto de bala mortal a las 18:29:56, que provino a 70 metros, de una esquina donde había 5 militares. A esa precisión llegó una pericia realizada en base a 7 videos que recibió el Ministerio Público de diferentes fuentes.

A tres años de la masacre de Ayacucho, las familias vuelven a caminar sin justicia

lr.pe

El informe, al que tuvo acceso La República en exclusiva, fue presentado poco antes de Navidad al Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales y este viernes será sustentado en audiencia por el perito forense argentino Rodolfo Pregliasco.

En base a los videos de cámaras de seguridad del cementerio de Huamanga, otras filmaciones privadas e imágenes satelitales, Pregliasco y el camarógrafo Carlos Rentería lograron determinar el origen del disparo que mató a Aguilar Yucra, y será fundamental en la investigación penal que se está realizando para determinar la responsabilidad del autor material de este crimen.

Madre de José Luis Aguilar Yucra, una de las 10 víctimas de las protestas contra Dina Boluarte en Ayacucho. Foto archivo

Importante sincronización

Los peritos realizaron un trabajo de sincronización de videos de vigilancia y otros subidos al Facebook, comparando con testimonios de manifestantes que estuvieron en la zona donde Aguilar Yucra estuvo, y lograron ubicar las piezas necesarias para establecer con precisión lo que le sucedió.

De la investigación que hicieron se deprende que al momento del impacto había alrededor de 50 personas, principalmente jóvenes, en la calle Los Ángeles, quienes empiezan a correr cuando aparecen los militares en la esquina, y se refugian en la plaza que está frente al Cementerio. Ese punto está alrededor de 150 metros del aeropuerto de Huamanga, que presuntamente algunos manifestantes querían tomar.

No era extraña la presencia del joven en ese lugar. Estaba a tres cuadras de su casa, volviendo del trabajo.

En base a las imágenes de las filmaciones de la zona recopiladas por el Ministerio Público, se estableció que los manifestantes arrojaron algunas piedras o petardos, pero no se observó a ninguno con armas de fuego.

Cinco militares

Los videos permitieron establecer cómo y por donde aparecieron los miembros del Ejército en el lugar, así como la distancia que había entre ellos y las personas que estaban protestando, que nunca fue menor a los 50 metros ni mayor de 90. El informe destaca que los efectivos estaban fuera del alcance de una pedrada, pero los manifestantes se ubicaban dentro del perímetro para el cual están diseñadas las armas que usan los militares.

Asimismo, detalla que en la esquina Abancay y Los Ángeles, desde donde se produce el disparo que mata a Aguilar Yucra, había cinco efectivos con uniforme de camuflaje, todos con armas largas.

El reporte establece que entre las 18:27:00 y las 18:37:00 se registraron 35 disparos, uno de ellos le impactó al joven en la cabeza, exactamente a las 18:29:56. Y en base al momento del impacto y el sonido de la detonación, establecieron que la bala provino de esa esquina a una distancia de 70 cm y que la dispara un militar que está de pie, que luego se arrodilla y hace tres disparos más.

Las imágenes permiten determinar que uno de los efectivos estaba apuntando con láser en la dirección contraria y solo uno se asoma por la esquina.

Toda esta información ayudará a identificar al autor del disparo que en diciembre de 2022 acabó con la vida de José Luis Aguilar Yucra, que tenía 20 años y dejó huérfano a un niño de dos años, y para que así sus familiares consigan justicia.

Este peritaje debe realizarse también para las otras 9 víctimas, que el mismo día perdieron la vida en otras calles de Huamanga por los disparos de los efectivos del Ejército, por lo que el Ministerio Público debe impulsar que se realicen informes similares para los otros casos, a fin de responder a la demanda de justicia de sus deudos, los que están organizados en la Asociación de Familiares de los Asesinados y Heridos del 15 de Diciembre del 2022 en Ayacucho (ASFAH)

