HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Regalo de Tomás Gálvez a la mafia: desactiva equipos que investigaban corruptos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

José Domingo a Tomás Gálvez por desactivación del Equipo Lava Jato: "Cual emperador alardea de cómo depende de su voluntad"

El exmiembro del Equipo Especial Lava Jato se pronunció luego de que Tomás Gálvez disolvió el grupo de trabajo en el Ministerio Público.

El fiscal se pronunció tras la desactivación del Equipo Especial Lava Jato. Foto: Composición/LR
El fiscal se pronunció tras la desactivación del Equipo Especial Lava Jato. Foto: Composición/LR

José Domingo Pérez, exintegrante del Equipo Especial Lava Jato, se pronunció tras la decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, de oficializar la disolución del grupo de trabajo que era liderado por el coordinador Rafael Vela Barba.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

A través de una columna de opinión publicada en LP Pasión por el derecho, Pérez Gómez calificó a Gálvez como "el hombre fuerte interino de la Fiscalía de la Nación". Además, recordó las veces en las que anunciaba la disolución del Equipo Especial "recitando los mismos argumentos que sostienen quienes buscan destruir la labor de los fiscales".

TE RECOMENDAMOS

CAYÓ EL DICTADOR Y ELECCIONES PERUANAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial

lr.pe

"El desenlace estaba anunciado: Tomás Gálvez, el actual hombre fuerte interino de la Fiscalía de la Nación fanatizado por la infame narrativa, proscribe a los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, declarándolos hijos pródigos del status quo: Los enemigos internos del país", protestó.

"En buena cuenta, hoy por hoy, la más alta autoridad de los fiscales en el Perú, el hombre fuerte del Ministerio Público ostenta su poder y cual emperador alardea de cómo el Equipo Especial del caso Lava Jato depende de su voluntad, arrogándose la prerrogativa de decidir si merece caer o sobrevivir; envolviendo el pregón con expresiones de hostilidad y revancha contra los fiscales del caso Lava Jato", acotó.

Por otro lado, Pérez Gómez defendió su investigación en el caso Lava Jato, al que calificó como un "ejemplo de irrupción, porque la élite peruana se vio involucrada en investigaciones sobre pagos de millonarios sobornos o financiamiento de sus campañas políticas con dinero ilícito".

"La magnitud de las revelaciones y las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato convergieron, dando lugar a lo inimaginable, los adversarios políticos de antaño —y sus herederos— se unieron bajo un mismo propósito: tumbarse el caso Lava Jato y, de este modo, restituir el menoscabado privilegio de la impunidad para los políticos y grandes empresarios", manifestó.

PUEDES VER: Venezuela: ONG alerta que 2 peruanos forman parte de los más de 800 detenidos durante el régimen

lr.pe

En esa misma línea, Pérez rememoró los constantes ataques que recibió por "fanáticos asalariados", quienes lo difamaban con carteles y se plantaban en los exteriores del Ministerio Público. Asimismo, resaltó las campañas "agresivas" y "voraces" con falsas narrativas de supuestos favorecimientos indebidos a Odebrecht.

"La insistente narrativa de la posverdad logró instalar realidades paralelas y profundamente distorsionadas en el país, estigmatizando a los fiscales con las etiquetas de terroristas, traidores a la patria, corruptos, entre otras barbaridades que ponían de moda", dijo.

Notas relacionadas
Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial

Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial

LEER MÁS
Decano de Abogados de Puno pide a Phillip Butters que acepte entrevista a José Domingo Pérez en Juliaca

Decano de Abogados de Puno pide a Phillip Butters que acepte entrevista a José Domingo Pérez en Juliaca

LEER MÁS
Phillip Butters le pide una entrevista a José Domingo Pérez y este le responde: "Que sea en Juliaca"

Phillip Butters le pide una entrevista a José Domingo Pérez y este le responde: "Que sea en Juliaca"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

LEER MÁS
Elecciones 2026: 32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

Elecciones 2026: 32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

LEER MÁS
Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

LEER MÁS
Militares dispararon a una de las víctimas de protestas en Ayacucho a 70 metros

Militares dispararon a una de las víctimas de protestas en Ayacucho a 70 metros

LEER MÁS
Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

LEER MÁS
"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025