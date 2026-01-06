José Domingo a Tomás Gálvez por desactivación del Equipo Lava Jato: "Cual emperador alardea de cómo depende de su voluntad"

José Domingo Pérez, exintegrante del Equipo Especial Lava Jato, se pronunció tras la decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, de oficializar la disolución del grupo de trabajo que era liderado por el coordinador Rafael Vela Barba.

A través de una columna de opinión publicada en LP Pasión por el derecho, Pérez Gómez calificó a Gálvez como "el hombre fuerte interino de la Fiscalía de la Nación". Además, recordó las veces en las que anunciaba la disolución del Equipo Especial "recitando los mismos argumentos que sostienen quienes buscan destruir la labor de los fiscales".

"El desenlace estaba anunciado: Tomás Gálvez, el actual hombre fuerte interino de la Fiscalía de la Nación fanatizado por la infame narrativa, proscribe a los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, declarándolos hijos pródigos del status quo: Los enemigos internos del país", protestó.

"En buena cuenta, hoy por hoy, la más alta autoridad de los fiscales en el Perú, el hombre fuerte del Ministerio Público ostenta su poder y cual emperador alardea de cómo el Equipo Especial del caso Lava Jato depende de su voluntad, arrogándose la prerrogativa de decidir si merece caer o sobrevivir; envolviendo el pregón con expresiones de hostilidad y revancha contra los fiscales del caso Lava Jato", acotó.

Por otro lado, Pérez Gómez defendió su investigación en el caso Lava Jato, al que calificó como un "ejemplo de irrupción, porque la élite peruana se vio involucrada en investigaciones sobre pagos de millonarios sobornos o financiamiento de sus campañas políticas con dinero ilícito".

"La magnitud de las revelaciones y las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato convergieron, dando lugar a lo inimaginable, los adversarios políticos de antaño —y sus herederos— se unieron bajo un mismo propósito: tumbarse el caso Lava Jato y, de este modo, restituir el menoscabado privilegio de la impunidad para los políticos y grandes empresarios", manifestó.

En esa misma línea, Pérez rememoró los constantes ataques que recibió por "fanáticos asalariados", quienes lo difamaban con carteles y se plantaban en los exteriores del Ministerio Público. Asimismo, resaltó las campañas "agresivas" y "voraces" con falsas narrativas de supuestos favorecimientos indebidos a Odebrecht.

"La insistente narrativa de la posverdad logró instalar realidades paralelas y profundamente distorsionadas en el país, estigmatizando a los fiscales con las etiquetas de terroristas, traidores a la patria, corruptos, entre otras barbaridades que ponían de moda", dijo.