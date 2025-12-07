Ebelin Ortiz: “Los que viven del Estado son los congresistas, no los artistas”

La actriz y ahora aspirante a diputada por Primero la Gente, Ebelin Ortiz, fue entrevistada por Pedro Salinas en ‘La verdad a fondo’, donde dio todos los detalles acerca de su candidatura, la cual se vio impulsada, principalmente, por querer solucionar cómo viene siendo “mellado” el sector artístico al que pertenece.

“Quiero desterrar en principio una narrativa que es que los artistas vivimos del Estado, yo no sé de dónde han sacado esa información porque nosotros no vivimos de este, sino de nuestro trabajo diario, ya sean locuciones, producciones, haciendo talleres… Yo diría más bien que los viven del Estado son los congresistas, que no trabajan para quien les dio el voto, sino para su bolsillo”, señaló Ortiz e hizo énfasis en que los artistas laboran y se “esfuerzan” como cualquier ciudadano.

Asimismo, manifestó que como fundadora del partido Primero la Gente su motivación parte del hecho de querer que las “cosas funcionen mejor” en nuestro país sin ninguna intención de dañar a nadie. La actriz resaltó la importancia de “llenarse de arte” debido a que “nos hace mejores personas” y transmite calma.

Ebelin Ortiz también contó sobre los conflictos que mantienen algunos actores, entre ellos Mónica Sánchez, Lucho Cáceres, Tatiana Astengo y también la ahora candidata a diputada, con el SAIP (Sindicato de Actores Intérpretes del Perú) tras haber sido vetados por este.

“Han cambiado los estatutos de tal manera que un trabajador del arte no debe tener menos de tres producciones al año, en un país que no es industrializado ni en el teatro, cine ni televisión, no puedes pedir algo así… Este debería ser un espacio que defienda tus derechos como trabajador, pero no te defiende ni te valida; por el contrario, lo que está haciendo es expulsarte, que es lo que pasa en el país”, refirió la actriz.

Por otro lado, Ortiz destacó que hay una larga lista de candidatos por quienes no votar y que esto ya se manifiesta en el sentir popular, pero que a ella sí le gustaría ver nuevamente dentro del Congreso, por ejemplo, a Flor Pablo y Susel Paredes debido a que han sido de las pocas personas decentes dentro de este.

“Este es un Congreso de acusados por violación, robo, mochasueldos, prostitución y una serie de barbaridades, que no habla de este buen vivir que se supone representa. Yo me pregunto efectivamente si el votante se siente identificado por estos congresistas, y yo espero que no”, finalizó la candidata por Primero la Gente.