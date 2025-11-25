La actriz Tatiana Astengo expresó su alegría por el auge de documentales peruanos y defendió su activismo en protestas, un compromiso de larga data. | Foto: Melissa Landa/URPI-LR/Instagram

La actriz Tatiana Astengo expresó su alegría por el auge de documentales peruanos y defendió su activismo en protestas, un compromiso de larga data. | Foto: Melissa Landa/URPI-LR/Instagram

El último lunes 24 de noviembre se realizó el avant premiere de ‘Uchpa: La Película’, filme inspirado en la banda que revolucionó el rock peruano y que llegará a las principales salas de cine este 27 de noviembre. Entre los invitados al evento estuvo la actriz Tatiana Astengo, quien se mostró emocionada porque, según dijo, en los últimos meses se han lanzado buenos documentales peruanos.

Asimismo, Tatiana Astengo habló sobre su activismo y aclaró que su participación en protestas no es reciente. “No es ninguna novedad, siempre lo hago, desde toda la vida… cuando uno va creciendo y te das cuenta y observas y haces el ejercicio de ver más allá de tus narices y de tu ombligo, sí o sí tienes que hacerte responsable como ciudadana, independientemente de lo que hagas en tu vida profesional”, declaró para La República.

TE RECOMENDAMOS ARTISTAS DISTANCIADOS DE SUS PADRES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tatiana Astengo defiende su participación en protestas



La exfigura de ‘Al fondo hay sitio’ reapareció en el ojo público tras ser cuestionada por insultar a policías en la última marcha masiva que se realizó en Lima. Aunque no aclaró por qué reaccionó de esa manera, Tatiana Astengo indicó que nunca van a faltar las críticas a quienes alzan su voz de protesta.

“Siempre va a haber críticas y es parte de… y en un país como Perú, más críticas todavía siempre hay por la gente. Lamentablemente, ha habido políticos y partidos disfrazados de partidos, pero que en realidad sabemos lo que son. Han atacado sistemáticamente la educación y lo siguen haciendo. Ya no hay becas, el presupuesto para la educación se ha bajado. No es gratuito eso, eso es sistemático. No quieren un país y a unos jóvenes educados, ¿por qué? Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer”, expresó la actriz.

Tatiana Astengo expresó su alegría por el auge de documentales peruanos. Además, alabó la música de Uchpa. Foto: Melissa Landa / URPI-LR

Tatiana Astengo elogia el trabajo de Uchpa



Por otro lado, llenó de elogios la trayectoria de Uchpa. “Es una banda de rock buenísima, durísima, pero en quechua, y con unos musicazos que siempre los hemos tenido en nuestro Perú. Lamentablemente, les cuesta mucho más salir afuera, pero tenemos unas bandas increíbles. Así que estoy muy animada. Soy roquera de corazón, así que voy a bailar ahí en mi asiento”, prometió.

Asimismo, Astengo contó que ahora suele ver más documentales que ficciones porque le ayuda en su crecimiento. “Como actriz, me dan mucho más herramientas, incluso, porque veo lo que es real, la pura verdad. Entonces, de ahí, trato de obtener información y que baje al cuerpo y que me sirva para mis trabajos”, añadió.

