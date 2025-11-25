HOYSuscripcion LR Focus

Tatiana Astengo se defiende de cuestionamientos por su participación en las marchas contra el Gobierno: “Siempre va a haber críticas”

La actriz Tatiana Astengo defendió su activismo en protestas y aseguró que su compromiso es de larga data. Además, destacó la importancia de la educación y criticó el recorte presupuestario en el sector.

La actriz Tatiana Astengo expresó su alegría por el auge de documentales peruanos y defendió su activismo en protestas, un compromiso de larga data.
La actriz Tatiana Astengo expresó su alegría por el auge de documentales peruanos y defendió su activismo en protestas, un compromiso de larga data. | Foto: Melissa Landa/URPI-LR/Instagram

El último lunes 24 de noviembre se realizó el avant premiere de ‘Uchpa: La Película’, filme inspirado en la banda que revolucionó el rock peruano y que llegará a las principales salas de cine este 27 de noviembre. Entre los invitados al evento estuvo la actriz Tatiana Astengo, quien se mostró emocionada porque, según dijo, en los últimos meses se han lanzado buenos documentales peruanos.

Asimismo, Tatiana Astengo habló sobre su activismo y aclaró que su participación en protestas no es reciente. “No es ninguna novedad, siempre lo hago, desde toda la vida… cuando uno va creciendo y te das cuenta y observas y haces el ejercicio de ver más allá de tus narices y de tu ombligo, sí o sí tienes que hacerte responsable como ciudadana, independientemente de lo que hagas en tu vida profesional”, declaró para La República.

PUEDES VER: Tatiana Astengo sorprende al revelar qué es lo que más extraña de 'Al fondo hay sitio': 'Honestidad ante todo'

lr.pe

Tatiana Astengo defiende su participación en protestas

La exfigura de ‘Al fondo hay sitio’ reapareció en el ojo público tras ser cuestionada por insultar a policías en la última marcha masiva que se realizó en Lima. Aunque no aclaró por qué reaccionó de esa manera, Tatiana Astengo indicó que nunca van a faltar las críticas a quienes alzan su voz de protesta.

“Siempre va a haber críticas y es parte de… y en un país como Perú, más críticas todavía siempre hay por la gente. Lamentablemente, ha habido políticos y partidos disfrazados de partidos, pero que en realidad sabemos lo que son. Han atacado sistemáticamente la educación y lo siguen haciendo. Ya no hay becas, el presupuesto para la educación se ha bajado. No es gratuito eso, eso es sistemático. No quieren un país y a unos jóvenes educados, ¿por qué? Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer”, expresó la actriz.

Tatiana Astengo expresó su alegría por el auge de documentales peruanos. Además, alabó la música de Uchpa. Foto: Melissa Landa / URPI-LR

Tatiana Astengo expresó su alegría por el auge de documentales peruanos. Además, alabó la música de Uchpa. Foto: Melissa Landa / URPI-LR

PUEDES VER: Tatiana Astengo arremete contra Keiko Fujimori y tilda de ‘títere’ a presidenta Dina Boluarte

lr.pe

Tatiana Astengo elogia el trabajo de Uchpa

Por otro lado, llenó de elogios la trayectoria de Uchpa. “Es una banda de rock buenísima, durísima, pero en quechua, y con unos musicazos que siempre los hemos tenido en nuestro Perú. Lamentablemente, les cuesta mucho más salir afuera, pero tenemos unas bandas increíbles. Así que estoy muy animada. Soy roquera de corazón, así que voy a bailar ahí en mi asiento”, prometió.

Asimismo, Astengo contó que ahora suele ver más documentales que ficciones porque le ayuda en su crecimiento. “Como actriz, me dan mucho más herramientas, incluso, porque veo lo que es real, la pura verdad. Entonces, de ahí, trato de obtener información y que baje al cuerpo y que me sirva para mis trabajos”, añadió.

