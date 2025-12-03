HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     
En el Pleno del Congreso insisten con la reelección de rectores de universidades públicas

Legislador Esdras Medina, de Renovación Popular, presentó una reconsideración a la votación que fue contraria a sus pretensiones. Universidades se oponen porque vulnera su autonomía. En San Marcos advierten que favorecería a Jeri Ramón.

Esdras Medina y Jeri Ramón otra vez en el ojo de la tormenta.
Esdras Medina y Jeri Ramón otra vez en el ojo de la tormenta.

Pese a que a inicios de noviembre el Pleno del Congreso decidió que el proyecto de ley que plantea la reelección de rectores de universidades públicas regresara a la Comisión de Educación, ahora el legislador de Renovación Popular, Esdras Medina, ha solicitado una reconsideración de la votación para lograr su objetivo principal.

Medina, quien fue uno de los mayores promotores de la denominada contrarreforma universitaria, pidió a la mesa directiva del Congreso dicha reconsideración luego de que el Pleno votara a favor de la cuestión previa para que la iniciativa retorne a la Comisión de Educación para el respectivo debate que nunca tuvo.

PUEDES VER: Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

Y es que, a inicios de noviembre, la Junta de Portavoces exoneró del dictamen de la Comisión de Educación al proyecto de ley n° 7240, de autoría de Esdras Medina, quien pretende que las autoridades de las universidades estatales se reelijan por un periodo inmediato de 5 años mediante votación universal. Respaldaron esta medida las bancadas de Fuerza Popular, Podemos, Juntos por el Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Somos Perú, Bancada Socialista y Honor y Democracia.

Pues bien, la insistencia de Medina preocupa porque la propuesta no fue revisada ni debatida técnicamente por la Comisión de Educación, sino que pasó directamente al Pleno del Congreso sin importar las implicancias que podrían generarse dentro de las casas de estudio.

La Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) lamentó que se permita una reconsideración a la votación de la referida iniciativa porque atentaría contra la autonomía universitaria, esa que tanto decían defender cuando aprobaron la ley que desmanteló la Sunedu.

“La mal llamada Ley de Fortalecimiento Institucional de las Universidades del Perú no nos fortalece nada, sino que nos debilita porque modifica la Ley Universitaria. Su aprobación sin debate ni consulta vulnera la autonomía universitaria consagrada en la Constitución”, afirmó la Aunap mediante un comunicado.

Tras solicitar al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y al presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, tomar cartas en el asunto, la Aunap explicó que la exoneración de dictámenes es un mecanismo excepcional que solo debería aplicarse ante emergencias reales, “pero en este caso ha sido utilizada de manera absolutamente injustificada”.

Ley Jeri Ramón

El colectivo Concertación por San Marcos, que agrupa a cuatro agrupaciones de docentes y estudiantes sanmarquinos, también mostró su rechazo al proyecto de ley que “tendría nombre propio” porque permitiría la reelección inmediata de la rectora Jeri Ramón.

“Se sospecha que se busca apoyar a rectores aliados a los intereses de los congresistas. El Congreso no legisla a favor del bien común de la nación, responde solo a agendas particulares (…) El maltrato ha sido continuo durante estos cincos años y avalado por sus aliados en el ámbito universitario”, respondió el colectivo.

Vale mencionar que la rectora Jeri Ramón es cercana a Esdras Medina, autor de la propuesta, ya que ambos fueron los mayores promotores de la ley de la contrarreforma universitaria. En el 2023, el segundo reiteraba que la Sunedu violaba la autonomía universitaria. Sin embargo, dos años después, un proyecto de ley suyo es acusado de lo mismo.

