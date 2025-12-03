Ledesma sobre caso Delia Espinoza: “La historia se repite” porque congresistas con denuncias quieren ir contra ella

La expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma estuvo hoy en ‘Arde Troya’ y en cuanto al caso de Delia Espinoza fue enfática al decir que van contra la suspendida fiscal y “la historia se repite” debido a que estos congresistas cuentan con denuncias e investigaciones fiscales por una serie de delitos que solo pueden ser vistos por la Fiscalía de la Nación. “El actual fiscal tiene la misma lógica porque todo forma parte de una organización criminal y nuevamente el poder criminal está tomado y repartido en las diferentes instituciones o dependencias del país”, indicó, además, refiriéndose a Tomás Gálvez.

“Tengo reparos con la labor que está haciendo el juez Torres Tasso porque primero hay que recordar que nunca quiso darle la medida cautelar a favor del retorno de Delia Espinoza, y su decisión fue revisada por una sala ya que no tenía ninguna motivación ni explicación para decirle no (...) Y luego qué ha hecho este juez, él ha ordenado que la Junta sea la que ordene la reposición de Benavides, y ese es un gran error”, detalló la exmagistrada y reiteró así que Torres Tasso no ha planteado de forma correcta la ejecución de esta medida.

Asimismo, la jurista dijo que tras la “alteración del ejercicio de poder” que se viene dando desde las más altas instituciones, donde “el presidencialismo ha pasado a un modelo parlamentario”, es vital hacer una reforma total de la Constitución y a la vez una asamblea constituyente.

“Ese debe ser el reto de nuevo grupo político que llegue al poder, y que espero que no sean los que están ahora generando todo este desorden y desinstitucionalización del país”, señaló la exmagistrada y que, por más que la tilden de caviar o roja, ella responde a la “realidad”, la cual refleja cómo la “criminalidad” ha tomado el Perú.

En esa línea, Ledesma manifestó que a estas alturas hay que exigirle al Estado seguridad, integridad y otros derechos básicos, para construir uno fuerte y acabar con este modelo. “Lamentablemente, el poder en nuestro país está concentrado por las organizaciones criminales que se han asociado con las organizaciones políticas que las financian, y al final hay un trabajo en sociedad con ellos”, criticó fuertemente la expresidenta del TC.

Por otra parte, entre las cosas más perjudiciales, mencionó a la economía ilegal como el “nuevo rostro” que mueve y crea grandes fortunas con base en tener escenarios donde rija la impunidad con leyes que beneficien a todos estos grupos de poder. Así también, dijo que una posible solución en cuanto a la lucha contra el crimen, y dado que Jerí quiere imitar tanto a Bukele, sería fortalecer el “sistema jurídico”, el cual se encuentra debilitado en nuestro país.