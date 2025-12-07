Elecciones 2026: El 23 de diciembre se conocerá a todos los candidatos presidenciales

El proceso para las Elecciones Generales 2026 sigue avanzando. Hoy más de 1.200 delegados votaron para elegir a sus candidatos presidenciales, senadores, diputados y parlamentarios andinos en 37 organizaciones políticas y los resultados ya se vienen dando a conocer por cada partido.

En diciembre hay fechas claves que determinarán qué candidatos oficializarán su aspiración a Palacio de Gobierno y al Congreso. Hasta el 15 de diciembre se proclamarán los resultados de las elecciones primarias; luego las organizaciones políticas tienen como fecha límite el 23 de diciembre para formalizar ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) sus solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Generales. Es decir, ese día se conocerán a todos los postulantes que inician el proceso de calificación.

Pero eso no es todo. Tras la inscripción, sigue un periodo de evaluación de hasta tres meses para resolver tachas, impugnaciones, publicándose las nóminas definitivas recién el 14 de marzo de 2026. Esta fecha marca el punto en el que el panorama de candidatos presidenciales se considera prácticamente cerrado para la jornada electoral de abril.

Con las elecciones internas y las inscripciones de diciembre, el mapa electoral peruano va tomando forma, iniciando un riguroso proceso de calificación que buscará dejar listo en marzo el tablero definitivo para la contienda del 12 de abril.

Mientras tanto, se conoce que en el caso del APRA, Enrique Valderrama es el candidato presidencial, quien ya inició su campaña en Trujillo luego de haber sido el ganador de las elecciones primarias.

En el caso de Acción Popular, el exalcalde de SMP, Julio Chávez, será el candidato presidencial. En el partido Primero la gente, es la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Y en el caso del partido Unidad Nacional, el congresista y general en retiro, Roberto Quiabra.

En tanto, en el Partido Morado, ganó las elecciones primarias, el exgobernador de Cajamarca, Mesías Guevara.