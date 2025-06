Ebelin Ortiz le responde a Gabriel Calvo tras cuestionarla por apoyar a partidos políticos: "No respetas mi punto de vista”

En el programa Nadie se Salva, transmitido por YouTube, se dio un choque de opiniones entre la actriz Ebelin Ortiz y Gabriel Calvo, quienes compartieron un espacio cargado de intensos puntos de vista.

Ambos, conocidos por su relación con el mundo del espectáculo y ahora en las redes sociales, no dudaron en defender sus posturas sobre diversos temas, sobre todo en el ámbito político.

En ningún momento te he calificado como persona, señaló Ebelin Ortiz

En un primer momento, Ortiz reclamó al también streamer sus calificativos sobre sus publicaciones en X. “Pienso que lo que diferencia a los seres humanos con los animales es el trato. No utilizo términos ni adjetivos calificativos. Una cosa es una opinión y otra cosa es decir que una persona habla huev…. Que alguien no piense igual que tu no significa que esa persona hable huev…. Yo puedo opinar lo mismo de ti”.

A su turno, Calvo remarcó que su opinión es respecto a su posición política y en ningún momento ha pretendido descalificarla como persona o como actriz. Además, manifestó que su compañera de televisión también ha tenido palabras de ‘grueso calibre’ respecto a su persona.

Ortiz dejó claro que nunca ataca a las personas por su línea política

“Yo no puedo descalificar a una persona que piensa distinto a mí. Que yo apoye a personas que están en contra de algún candidato no me hace roja, ni comunista. Sencillamente, no creo en esta persona como candidato y no respetas mi punto de vista”, aseguró la actriz peruana.

Por su parte, Gabriel Calvo le aclaró a Ortiz que ella apoyó a políticos inmersos en delincuencia como el caso de Alejandro Toledo y Susana Villarán, quienes en la actualidad siguen un proceso judicial. Por lo mismo, aseguró que su opinión está mermada.

“Por un lado, cuando Nadine Heredia pidió asilo político fuiste muy tibia y cuando Alan García pidió lo mismo, fuiste muy dura”, señaló el actor. En esa línea cuestionó que apoye a Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente, quien según Calvo el partido está involucrado en una red de firmas falsas.

La actriz negó que el partido esté involucrado en un caso de firmas falsas y la denuncia sobre el tema está siendo investigado por el Poder Judicial.

Ley del Artista

Entre otros temas, Ebelin, se refirió a la reciente modificación de la Ley del Artista aprobada por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República. Señaló que es necesario que los actores se unan para luchar por sus derechos, aunque reconoció que no siempre ha sido fácil encontrar un frente común. En respuesta, Gabriel Calvo destacó que el gremio artístico tiene la responsabilidad de ser coherente con las acciones que emprenden. Aseguró que, aunque es válido que los artistas se expresen, deben ser cuidadosos con las posturas que adoptan.