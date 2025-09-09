Congresista Flor Pablo denuncia que la JNJ blinda a presidente sentenciado por violencia familiar: "Es un mensaje de impunidad"

La congresista Flor Pablo se pronunció en su cuenta de X en contra de la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de mantener a Gino Ríos Patio como presidente, a pesar de estar sentenciado por violencia familiar. La resolución, que se adoptó con cuatro votos a favor de su permanencia (María Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo) y dos en contra (Francisco Távara y Germán Serkovic), fue duramente criticada por la parlamentaria.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Es vergonzoso e indignante que la JNJ haya decidido blindar a un sentenciado por violencia familiar y mantenerlo como su presidente", escribió Flor Pablo, quien fue autora de una de las tres solicitudes que pedían la vacancia de Ríos Patio.

Agregó que Ríos no solo cuenta con dos sentencias firmes por agresión –una por violencia familiar por maltrato psicológico y otra por causal de divorcio debido a violencia psicológica–, sino que además ocultó estos antecedentes cuando postuló a la JNJ, mintiendo a la Comisión Especial.

Precedentes para suspender a Gino Ríos como presidente de la JNJ

En su solicitud de vacancia contra Gino Ríos, Flor Pablo recordó a la JNJ un caso precedente, el de Rafael Ruíz, en el que la Junta estableció que sus miembros deben tener un “actuar íntegro, transparente y ejemplar” y cumplir con “altos estándares de idoneidad moral”. Este caso sentó un precedente importante, ya que la JNJ decidió que la conducta de sus integrantes debía ser ejemplar, basándose en principios éticos claros. Sin embargo, esta resolución no fue aplicada en el caso Gino Ríos, por lo que Pablo calificó el hecho como blindaje.

"Hoy han decidido ignorar su propio precedente y blindar al señor Ríos. Con esta decisión, los miembros de la JNJ están enviando un nefasto mensaje de impunidad a todo el país", sentenció Flor Pablo.

Exesposa de Gino Ríos confirma agresión física

Según un informe de la Unidad de Investigación de La República, Obdulia Gildemeister, exesposa de Gino Ríos, ofreció su testimonio en la Comisaría de La Molina el 9 de junio de 2007, donde relató los episodios de violencia que sufrió durante su matrimonio.

El 3 de julio del mismo año, se le preguntó si mantenía la denuncia presentada contra Ríos Patio, Gildemeister respondió: "Sí, me ratifico en todo el contenido de la denuncia presentada en esa oportunidad, ya que no es la primera vez que suceden estos maltratos en contra de mi persona, así como también ha llegado a agredirme físicamente en varias ocasiones cuando mi menor hijo tenía 6 meses de edad".

Además, agregó: "Mi esposo me obligaba a que renunciara a mi pretensión de solicitar alimentos y, siendo que le manifesté que no iba a renunciar y esperaría que el juez resuelva, en vista que no renuncié, volvió una vez más con sus amenazas de las que siempre he sido víctima".