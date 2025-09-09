HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     
EN VIVO

🔴 PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO FECHA 18 ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS - MUNDIAL 2026

Política

Congresista Flor Pablo denuncia que la JNJ blinda a presidente sentenciado por violencia familiar: "Es un mensaje de impunidad"

Tras la decisión de la JNJ de mantener al denunciado Gino Ríos Patio como su presidente, la congresista Flor Pablo no dudó en pronunciarse en contra de la decisión.

Flor Pablo se pronuncia contra decisión del JNJ que favorece a Gino Ríos. Foto: composición LR
Flor Pablo se pronuncia contra decisión del JNJ que favorece a Gino Ríos. Foto: composición LR

La congresista Flor Pablo se pronunció en su cuenta de X en contra de la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de mantener a Gino Ríos Patio como presidente, a pesar de estar sentenciado por violencia familiar. La resolución, que se adoptó con cuatro votos a favor de su permanencia (María Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo) y dos en contra (Francisco Távara y Germán Serkovic), fue duramente criticada por la parlamentaria.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Es vergonzoso e indignante que la JNJ haya decidido blindar a un sentenciado por violencia familiar y mantenerlo como su presidente", escribió Flor Pablo, quien fue autora de una de las tres solicitudes que pedían la vacancia de Ríos Patio.

PUEDES VER: Delia Espinoza rechaza intento de suspensión de la JNJ: "No tienen facultad para decidir quién es fiscal de la Nación"

lr.pe

Agregó que Ríos no solo cuenta con dos sentencias firmes por agresión –una por violencia familiar por maltrato psicológico y otra por causal de divorcio debido a violencia psicológica–, sino que además ocultó estos antecedentes cuando postuló a la JNJ, mintiendo a la Comisión Especial.

Precedentes para suspender a Gino Ríos como presidente de la JNJ

En su solicitud de vacancia contra Gino Ríos, Flor Pablo recordó a la JNJ un caso precedente, el de Rafael Ruíz, en el que la Junta estableció que sus miembros deben tener un “actuar íntegro, transparente y ejemplar” y cumplir con “altos estándares de idoneidad moral”. Este caso sentó un precedente importante, ya que la JNJ decidió que la conducta de sus integrantes debía ser ejemplar, basándose en principios éticos claros. Sin embargo, esta resolución no fue aplicada en el caso Gino Ríos, por lo que Pablo calificó el hecho como blindaje.

"Hoy han decidido ignorar su propio precedente y blindar al señor Ríos. Con esta decisión, los miembros de la JNJ están enviando un nefasto mensaje de impunidad a todo el país", sentenció Flor Pablo.

PUEDES VER: Poder Judicial: jueces rechazan aplicar ley de amnistía a procesados por la masacre de Chumbivilcas

lr.pe

Exesposa de Gino Ríos confirma agresión física

Según un informe de la Unidad de Investigación de La República, Obdulia Gildemeister, exesposa de Gino Ríos, ofreció su testimonio en la Comisaría de La Molina el 9 de junio de 2007, donde relató los episodios de violencia que sufrió durante su matrimonio.

El 3 de julio del mismo año, se le preguntó si mantenía la denuncia presentada contra Ríos Patio, Gildemeister respondió: "Sí, me ratifico en todo el contenido de la denuncia presentada en esa oportunidad, ya que no es la primera vez que suceden estos maltratos en contra de mi persona, así como también ha llegado a agredirme físicamente en varias ocasiones cuando mi menor hijo tenía 6 meses de edad".

Además, agregó: "Mi esposo me obligaba a que renunciara a mi pretensión de solicitar alimentos y, siendo que le manifesté que no iba a renunciar y esperaría que el juez resuelva, en vista que no renuncié, volvió una vez más con sus amenazas de las que siempre he sido víctima".

Notas relacionadas
JNJ evalúa hoy el pedido de vacancia contra Gino Ríos: Flor Pablo pide que sesión sea pública

JNJ evalúa hoy el pedido de vacancia contra Gino Ríos: Flor Pablo pide que sesión sea pública

LEER MÁS
Gino Ríos, presidente de la JNJ, suma un nuevo pedido de vacancia desde el Congreso

Gino Ríos, presidente de la JNJ, suma un nuevo pedido de vacancia desde el Congreso

LEER MÁS
Por una jubilación digna para los maestros del Perú

Por una jubilación digna para los maestros del Perú

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

LEER MÁS
Juan José Santiváñez miente ante la ONU: asegura que Perú dio Ley de Amnistía por atentados terroristas

Juan José Santiváñez miente ante la ONU: asegura que Perú dio Ley de Amnistía por atentados terroristas

LEER MÁS
Poder Judicial: jueces rechazan aplicar ley de amnistía a procesados por la masacre de Chumbivilcas

Poder Judicial: jueces rechazan aplicar ley de amnistía a procesados por la masacre de Chumbivilcas

LEER MÁS
JNJ blinda a Gino Ríos Patio y lo mantiene en la presidencia pese a sentencia por violencia familiar

JNJ blinda a Gino Ríos Patio y lo mantiene en la presidencia pese a sentencia por violencia familiar

LEER MÁS
Rosa María sobre el intento de la PNP de politizar la partida de Jaime Chincha: "Son buitres para hacer showcito"

Rosa María sobre el intento de la PNP de politizar la partida de Jaime Chincha: "Son buitres para hacer showcito"

LEER MÁS
Delia Espinoza rechaza intento de suspensión de la JNJ: "No tienen facultad para decidir quién es fiscal de la Nación"

Delia Espinoza rechaza intento de suspensión de la JNJ: "No tienen facultad para decidir quién es fiscal de la Nación"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota