Exministra Marisol Perez Tello anuncia su precandidatura a la presidencia con el partido Primero La Gente

La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, anunció su precandidatura a la presidencia. De esta manera, encabezaría la fórmula presidencial presentada por el partido Primero La Gente, una organización política que, en su ideario, se define ideológicamente dentro del "centro progresista". Esta decisión se da tras la alianza anunciada entre el partido Lo Justo, liderado por Pérez Tello, y Primero La Gente, lo que le permitirá postular como candidata presidencial en los comicios electorales previstos para 2026.

"Con mucha esperanza y compromiso, anuncio mi precandidatura a la presidencia por el partido Primero La Gente. Gracias de corazón a quienes ya me han mostrado su apoyo y a quienes trabajan cada día en la búsqueda de soluciones reales para nuestro país", expresó la exministra de Justicia y Derechos Humanos en su cuenta de X.

En una entrevista, Pérez Tello aseguró que su principal motivación para postular a la presidencia radica en su interés por abordar y solucionar las problemáticas nacionales. La también excongresista destacó que, desde el parlamento, no cuenta con el mismo alcance resolutivo que podría tener desde el Poder Ejecutivo, razón por la cual su interés se enfoca en alcanzar la presidencia.

"Yo soy precandidata a la presidencia, y lo digo con autorización (…). No sé si postularé al Senado porque tengo claro que mi rol es Ejecutivo. (…) Mi experiencia en el Congreso fue satisfactoria (…), pero desde el Ejecutivo se resuelven los problemas, y a mí me gusta resolverlos, no solo analizarlos críticamente", señaló.

La alianza política entre Lo Justo y Primero La Gente

Los partidos Lo Justo, liderado por Marisol Pérez Tello, y Primero La Gente, que incluye entre sus filas al abogado y filósofo Manuel Ato Carrera, han formado una alianza estratégica con miras a las elecciones de 2026.

Pérez Tello subrayó que el objetivo principal de esta coalición es construir una base orientada a promover la justicia, la transparencia económica y el respeto a las libertades sociales, destacando el compromiso democrático de Primero La Gente. Por su parte, Ato Carrera criticó la tendencia de algunos partidos políticos a concentrar el poder en un único líder, lo que limita la competencia interna, y resaltó la importancia de fomentar una plataforma pluralista que impulse la diversidad de liderazgos dentro de un enfoque liberal progresista.

Susel Paredes renunció a Primero La Gente

El anuncio de Pérez Tello no fue el único hecho relevante dentro de Primero La Gente. La congresista Susel Paredes informó sobre su decisión de desvincularse del partido. A través de una publicación en redes sociales, Paredes comunicó su renuncia sin dar explicaciones detalladas, aunque reafirmó su compromiso de "continuar trabajando por un Perú justo, independientemente del lugar desde el que actúe".

“Hago política desde los 18 años, siempre guiada por mis principios, que son innegociables. Hoy les comunico mi renuncia al partido político Primero La Gente. Desde el espacio donde esté, seguiré trabajando por un Perú justo, donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades y podamos desarrollar nuestros proyectos de vida plenamente”, afirmó en su comunicado difundido por X.

Según fuentes consultadas, Paredes fue una figura clave en la fundación de Primero La Gente, participando activamente en el proceso de inscripción del partido. La congresista fue una de las principales impulsoras de la recolección de firmas que permitió que la agrupación obtuviera su registro oficial en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).