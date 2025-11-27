HOYSuscripcion LR Focus

Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
Sociedad

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Personal de migraciones, alertado por irregularidades en el check-in, descubrió que una dominicana portaba un documento adulterado para viajar a España, que requiere visa para dominicanos.

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado | Foto: Panamericana

Una ciudadana de nacionalidad dominicana, identificada como Joani Rosal Soto, de 45 años, fue intervenida cuando intentaba salir del país rumbo a Madrid con un carnet de residencia español falsificado. El hecho ocurrió el pasado 20 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando personal de migraciones, en coordinación con la Policía Nacional, fue alertado del incidente.

“Surge la sospecha en el check-in, al momento de ir a dejar el equipaje con la aerolínea. Nos pide a nosotros el apoyo y ahí acudimos. Lo que la señora tenía era un documento de residencia española adulterado. Con ese documento, ella trataba de ingresar a España. Recordemos que para un ciudadano dominicano, ingresar a un territorio de la comunidad Schengen, y básicamente a España, requiere de su pasaporte y una visa”, señaló personal del Ministerio del Interior para Panamericana.

PUEDES VER: Hinchas brasileños denuncian demoras en ingreso a Perú por falta de personal e internet en oficina de Migraciones de Puerto Maldonado

lr.pe

PNP no descarta que mafias operen vendiendo documentos falsificados

La mujer fue detenida para las diligencias de ley, pero el caso dejó en evidencia la existencia de mafias dedicadas a la falsificación de documentos. “Sabemos que inclusive cobran entre US$5.000 a US$6.000 posiblemente por hacer este tipo de documentos. Hemos tenido casos de pasaportes de países muy cercanos donde cambian la tapa y ponen pasaporte oficial del país, tal y obviamente ya se reconoce”, indicó.

En lo que va del año, agentes de migraciones han denegado el ingreso al Perú a 1.949 ciudadanos extranjeros por distintos motivos migratorios. Desde el 1 de junio, con el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto, se registraron 957 casos de inadmisión. Las causas más frecuentes son por no cumplir con el perfil de turista (50.3%), carecer de visa (22.2%) o pasaporte directo (17.3%), presentar documentación adulterada o falsa (5.1%), así como motivos de seguridad nacional, orden interno y/o público (5.1%). La mayoría provienen de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, China, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Haití, México, República Dominicana y Venezuela.

Hinchas brasileños denuncian demoras en ingreso a Perú por falta de personal e internet en oficina de Migraciones de Puerto Maldonado

Tumbes: Fiscalía investiga si 3 mil municiones halladas en la frontera son de origen policial

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Doble homicidio en Cercado de Lima: sicarios asesinan a hombres, uno habría sido extorsionador de transportistas

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Cierre de la Costa Verde este 27 de noviembre por los Juegos Bolivarianos 2025: horarios y rutas afectadas

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

