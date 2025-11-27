Una ciudadana de nacionalidad dominicana, identificada como Joani Rosal Soto, de 45 años, fue intervenida cuando intentaba salir del país rumbo a Madrid con un carnet de residencia español falsificado. El hecho ocurrió el pasado 20 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando personal de migraciones, en coordinación con la Policía Nacional, fue alertado del incidente.

“Surge la sospecha en el check-in, al momento de ir a dejar el equipaje con la aerolínea. Nos pide a nosotros el apoyo y ahí acudimos. Lo que la señora tenía era un documento de residencia española adulterado. Con ese documento, ella trataba de ingresar a España. Recordemos que para un ciudadano dominicano, ingresar a un territorio de la comunidad Schengen, y básicamente a España, requiere de su pasaporte y una visa”, señaló personal del Ministerio del Interior para Panamericana.

TE RECOMENDAMOS ¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

PUEDES VER: Hinchas brasileños denuncian demoras en ingreso a Perú por falta de personal e internet en oficina de Migraciones de Puerto Maldonado

PNP no descarta que mafias operen vendiendo documentos falsificados

La mujer fue detenida para las diligencias de ley, pero el caso dejó en evidencia la existencia de mafias dedicadas a la falsificación de documentos. “Sabemos que inclusive cobran entre US$5.000 a US$6.000 posiblemente por hacer este tipo de documentos. Hemos tenido casos de pasaportes de países muy cercanos donde cambian la tapa y ponen pasaporte oficial del país, tal y obviamente ya se reconoce”, indicó.

En lo que va del año, agentes de migraciones han denegado el ingreso al Perú a 1.949 ciudadanos extranjeros por distintos motivos migratorios. Desde el 1 de junio, con el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto, se registraron 957 casos de inadmisión. Las causas más frecuentes son por no cumplir con el perfil de turista (50.3%), carecer de visa (22.2%) o pasaporte directo (17.3%), presentar documentación adulterada o falsa (5.1%), así como motivos de seguridad nacional, orden interno y/o público (5.1%). La mayoría provienen de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, China, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Haití, México, República Dominicana y Venezuela.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.