Caso Qali Warma: Fiscalía allana inmuebles en tres regiones y señala a hermano de César Acuña por presunto tráfico de influencias

Fiscalía señala a Óscar Acuña como presunto integrante de la red de tráfico de influencias. Foto: composición LR

La Fiscalía Anticorrupción inició este viernes una operación de allanamiento en tres regiones del país —La Libertad, Áncash y Lima— en el marco del caso Qali Warma, que indaga presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. La diligencia fue ordenada por el Poder Judicial, que también dispuso la detención preliminar de varios involucrados.

Según informó el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, entre los investigados se encuentra Óscar Acuña Peralta, hermano del líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, debido a su presunta participación en un esquema de tráfico de influencias relacionado con contrataciones del programa social.

Noticia en desarrollo…