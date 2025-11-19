Caso Qali Warma: Fiscalía allana inmuebles en tres regiones y señala a hermano de César Acuña por presunto tráfico de influencias
La Fiscalía realizó allanamientos simultáneos en La Libertad, Áncash y Lima. Entre los investigados figura Óscar Acuña Peralta, hermano de César Acuña.
- Gobierno de Jerí pagará US$63,9 millones por avión Antonov “fantasma” para la PNP
- Martín Vizcarra: ONPE rechazó recurso de Perú Primero para inscribir a expresidente en fórmula presidencial
La Fiscalía Anticorrupción inició este viernes una operación de allanamiento en tres regiones del país —La Libertad, Áncash y Lima— en el marco del caso Qali Warma, que indaga presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. La diligencia fue ordenada por el Poder Judicial, que también dispuso la detención preliminar de varios involucrados.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Según informó el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, entre los investigados se encuentra Óscar Acuña Peralta, hermano del líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, debido a su presunta participación en un esquema de tráfico de influencias relacionado con contrataciones del programa social.
TE RECOMENDAMOS
BUTTERS: “UN ERROR FUE NO CULMINAR MI ETAPA UNIVERSITARIA” | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Noticia en desarrollo…