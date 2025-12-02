HOYSuscripcion LR Focus

Congreso suspende viáticos de S/ 2.800 por semana de representación durante campaña presidencial

La Mesa Directiva del Congreso aprobó por unanimidad que los legisladores no cuenten con dicho beneficio en enero, febrero y marzo del próximo año. La medida también alcanza a los funcionarios públicos que acompañen a los congresistas durante estas actividades.

Congresistas no recibirán bono de representación en medio de las Elecciones Generales 2026 Foto: composición LR/Congreso
La Mesa Directiva del Congreso, dirigida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, acordó por unanimidad suprimir la entrega del bono de S/2.800 a los parlamentarios para sus gastos de pasajes, viáticos y asignaciones durante la semana de representación, así como a los demás asesores de los despachos que acompañen a los congresistas a realizar estas actividades.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales, Rospigliosi informó que esta medida regirá en los meses de la campaña electoral del próximo año. Esto es por enero, febrero y marzo del 2026.

"Los congresistas tienen que seguir cumpliendo con su trabajo, tienen que seguir con su semana de representación, pero sin ninguna de estas asignaciones ni viáticos. Esto es indispensable para cautelar los recursos públicos durante la campaña electoral y evitará que haya críticas o mal uso de recursos públicos en este periodo importante del país", mencionó.

Es importante recordar que en agosto de este año, el mismo Congreso aprobó la iniciativa fujimorista que facultaba a los parlamentarios a realizar campaña electoral durante la semana de representación sin ser sancionados.

Este anuncio de la Mesa Directiva se da luego del reportaje del dominical Cuarto Poder, en la que se denunció la existencia de presuntos trabajadores fantasmas que acudían al local de Fuerza Popular en pleno horario laboral.

Daniel Salaverry: Corte Suprema revoca condena contra excongresista y lo absuelve de los cargos

Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos en Ley de Presupuesto 2026

Comisión de Ética blinda a congresista Lucinda Vásquez tras contratar de forma irregular a sus familiares en su despacho

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

Daniel Salaverry: Corte Suprema revoca condena contra excongresista y lo absuelve de los cargos

Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

Enrique Valderrama, candidato del APRA, fue acusado en el hurto de una laptop y un televisor en el 2012

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

José Jerí pide permiso al Congreso para viajar a Ecuador el 12 de diciembre en plena crisis de inseguridad

