Congreso suspende viáticos de S/ 2.800 por semana de representación durante campaña presidencial

Congresistas no recibirán bono de representación en medio de las Elecciones Generales 2026 Foto: composición LR/Congreso

La Mesa Directiva del Congreso, dirigida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, acordó por unanimidad suprimir la entrega del bono de S/2.800 a los parlamentarios para sus gastos de pasajes, viáticos y asignaciones durante la semana de representación, así como a los demás asesores de los despachos que acompañen a los congresistas a realizar estas actividades.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales, Rospigliosi informó que esta medida regirá en los meses de la campaña electoral del próximo año. Esto es por enero, febrero y marzo del 2026.

"Los congresistas tienen que seguir cumpliendo con su trabajo, tienen que seguir con su semana de representación, pero sin ninguna de estas asignaciones ni viáticos. Esto es indispensable para cautelar los recursos públicos durante la campaña electoral y evitará que haya críticas o mal uso de recursos públicos en este periodo importante del país", mencionó.

Es importante recordar que en agosto de este año, el mismo Congreso aprobó la iniciativa fujimorista que facultaba a los parlamentarios a realizar campaña electoral durante la semana de representación sin ser sancionados.

Este anuncio de la Mesa Directiva se da luego del reportaje del dominical Cuarto Poder, en la que se denunció la existencia de presuntos trabajadores fantasmas que acudían al local de Fuerza Popular en pleno horario laboral.