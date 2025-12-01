Comisión de Ética blinda a congresista Lucinda Vásquez tras contratar de forma irregular a sus familiares en su despacho

La congresista Lucinda Vásquez obtuvo un nuevo blindaje en el Congreso, luego de que la Comisión de Ética no alcanzara los votos necesarios para respaldar el informe final que la señalaba por la presunta contratación irregular de familiares en su despacho. Sin una mayoría que apoyara la propuesta, el expediente quedó sin sanción.

El informe evaluado describía la incorporación de personas vinculadas familiarmente con la legisladora en funciones administrativas, un acto prohibido por el Reglamento del Parlamento. Pese a ello, la falta de respaldo suficiente impidió que la denuncia avanzara hacia una medida disciplinaria en su contra.

Este desenlace ocurre mientras Lucinda Vásquez atraviesa otra investigación en la misma comisión por el caso conocido como “cortaúñas”. En ese expediente, la parlamentaria fue captada utilizando a su asesor para actividades personales en horas de trabajo.