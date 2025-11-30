Trabajadores 'fantasmas' en el Congreso operan en local de Fuerza Popular en pleno horario laboral

Tres militantes del partido liderado por Keiko Fujimori cumplen funciones partidarias durante su horario laboral en el Congreso. Foto: composición LR

Tres militantes del partido liderado por Keiko Fujimori cumplen funciones partidarias durante su horario laboral en el Congreso. Foto: composición LR

El uso de recursos públicos vuelve a quedar en entredicho tras revelarse que trabajadores del Congreso —descritos como trabajadores fantasma por su ausencia en oficinas parlamentarias— acudían al local partidario de Fuerza Popular durante el horario en que debían cumplir labores del Estado. Un informe de Cuarto Poder mostró que estas personas ingresaban, coordinaban actividades internas y atendían visitas partidarias desde el inmueble de Santa Beatriz.

De acuerdo con la investigación, Geraly Ulloa Depaz, Jorge Llerena Portugal y Leticia Leiva Baylon mantenían contratos activos en el Parlamento. Sin embargo, fueron captados ingresando al local de Fuerza Popular, sin evidencia de que estuvieran desarrollando tareas vinculadas a funciones congresales. El material audiovisual evidencia permanencia prolongada en el recinto durante horas laborales.

Uno de los hechos más llamativos es que algunos congresistas niegan conocer a quienes figuran como integrantes de sus equipos. La parlamentaria Auristela Obando aseguró que no reconoce a Jorge Llerena, pese a que aparece como auxiliar en su despacho. La falta de control interno y la ausencia de verificaciones oficiales agravan las dudas sobre estos contratos financiados con dinero público.

A este escenario se suma que en la planilla del Parlamento no aparecen descuentos por inasistencias de estos servidores. No existe un pronunciamiento claro del Congreso ni una explicación administrativa sobre la supervisión de estos empleados. La situación vuelve a colocar a Fuerza Popular en el centro de cuestionamientos por el uso de personal estatal en actividades partidarias.

¿Quiénes son los trabajadores del Congreso identificados en el local de Fuerza Popular?

Yerali Ulloa figura como técnica de la Comisión Especial Multipartidaria de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), un grupo de trabajo bajo control de la bancada fujimorista. Sin embargo, Cuarto Poder registró múltiples ingresos suyos al local partidario entre las 10 y 11 de la mañana. La trabajadora evitó responder sobre sus funciones y, aunque confirmó que labora en la comisión, sus compañeros no la conocen ni han interactuado con ella.

Jorge Yerena Portugal, señalado como auxiliar del despacho de la congresista Auristela Obando, también fue filmado en la sede partidaria durante largas horas. Pese a que aparece en planilla, la parlamentaria aseguró inicialmente no saber quién era. Nunca atendió las llamadas del reportero, y el despacho evitó conectarlo cuando se solicitó conversar con él.

La tercera persona identificada es Leticia Leyva Bailón, asesora del congresista Eduardo Castillo. Ella también fue captada ingresando al local de Fuerza Popular en pleno horario laboral y coordinando actividades internas. Igual que los otros casos, no respondió las preguntas del dominical.