Política

Rafael Belaunde: candidato presidencial de Libertad Popular sufre atentado en su vehículo

Según informó el ex primer ministro, Pedro Cateriano, Rafael Belaunde se encuentra estable. Asimismo, mencionó que el candidato de Libertad Popular se encuentra en Cerro Azul realizando la denuncia correspondiente con la PNP.

Rafael belaunde es atacado con disparos
Rafael belaunde es atacado con disparos

Rafael Belaúnde Llosa, candidato a la presidencia por el partido de Libertad Popular, fue atacado con disparos mientras se encontraba en su vehículo en Cerro Azul, según informó el ex primer ministro Pedro Cateriano. Según Cateriano, a pesar de que el auto de Belaúnde fue baleado, se encuentra estable y viene realizando la denuncias correspondientes con la PNP.

En imágenes compartidas por RPP, fueron tres los impactos de bala que recibió la camioneta de Belaúnde en la parte de la cabina del piloto. De acuerdo con el expremier, el candidato presidencial se encontraba en la localidad supervisando un emprendimiento y, por ello, tomó dicha ruta en el sur de Lima.

"Es un mal inicio de la campaña (presidencial). Creo que los peruanos ya sabemos lo que es la violencia y, estamos lamentablemente, atravesando el contexto de una actividad delincuencial activa. Pero hay que rechazar con firmeza este ataque a balazos que ha recibido en la mañana de hoy Rafael Belaúnde. Creo que es algo que no debe ocurrir en el país. (...) Los delincuentes han logrado su objetivo", expresó.

Al ser consultado si Belaúnde estaría siendo víctima de reglaje por delincuentes, Cateriano aseguró que no adelantará ninguna opinión y que ello deberá ser investigado por la PNP.

"La Elecciones 2026 debe ser un intercambio de pareceres, de propuestas, de salidas a la crisis, de ninguna manera se debe permitir el uso de la violencia, venga de donde venga", lamentó el excongresista.

Atentan contra Rafael Belaúnde, candidato de Libertad Popular

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el excongresista Gino Costa lamentó el atentado contra Belaúnde y exigió que se realicen las investigaciones y que se "debe dar con el móvil del crimen".

"Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la presidencia y detener la violencia electoral YA!", protestó.

