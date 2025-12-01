HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fernando Rospigliosi propone suspender viáticos a congresistas por semana de representación durante campaña electoral

Rospigliosi precisó que la suspensión se aplicaría durante los primeros tres meses del próximo año en medio de la campaña electoral. Anuncia se da luego de denuncia periodística de trabajadores fantasmas dentro de planilla del Congreso ligados al fujimorismo.

Propuesta se da luego de denuncia periodística sobre trabajadores fantasmas ligados al fujimorismo.
Propuesta se da luego de denuncia periodística sobre trabajadores fantasmas ligados al fujimorismo.

Fernando Rospigliosi, propuso que durante la semana de representación correspondiente a enero, febrero y marzo de 2026 los congresistas y sus asesores no reciban viáticos ni pasajes. La iniciativa apunta a evitar que los recursos del Estado sean utilizados de forma inapropiada durante la inminente campaña hacia las elecciones 2026.

Cinco oficinas clave del Congreso son lideradas por militantes de Fuerza Popular

lr.pe

La propuesta surge después de que un reportaje alertara sobre la existencia de empleados del Congreso con contratos vigentes que, en realidad, no cumplían labores legislativas. En su lugar, operaban desde un local partidario del grupo fujimorista, lo que generó cuestionamientos por el uso de fondos públicos.

Rospigliosi detalló que el esquema buscado incluye tres restricciones: que los parlamentarios no cobren viáticos, que no se otorguen pasajes gratuitos durante la semana de representación, y que los asesores queden excluidos de cualquier reembolso o fondo similar. Según sostuvo, esta medida impediría “malas interpretaciones” sobre el destino de los recursos estatales en un contexto electoral.

