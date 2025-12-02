Daniel Salaverry: Corte Suprema revoca condena contra excongresista y lo absuelve de los cargos

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la condena de 8 años contra el expresidente del Congreso Daniel Salaverry por el presunto delito de peculado doloso para sí. El juez supremo César San Martín declaró fundado el pedido de apelación que presentó la defensa legal del exparlamentario y aseguró que no tenía responsabilidad de los hechos imputados.

El 21 de marzo, el Poder Judicial había emitido una condena contra el excongresista, ya que, según la acusación fiscal, se habría apropiado ilegalmente de S/10.000 destinados a cubrir los gastos de sus actividades durante la semana de representación, fondos asignados por la Dirección General de Administración del Congreso entre 2017 y 2018.

Además de la pena de prisión impuesta, el PJ dictó contra Salaverry una inhabilitación de cinco años para ejercer funciones públicas, una reparación civil de S/119.578 y una multa de 360 días, equivalente a S/71.699.

Sin embargo, todo ello fue revocado por el sistema de justicia tras haber presentado una apelación a la sentencia emitida en primera instancia.