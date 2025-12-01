HOYSuscripcion LR Focus

Delia Espinoza pide al Congreso llegar a "una conclusión objetiva e imparcial" para votar su inhabilitación por 10 años

Delia Espinoza envió un oficio a la Junta de Portavoces para rechazar las imputaciones del informe final de la denuncia constitucional en su contra, que recomienda su inhabilitación por diez años y el levantamiento de su fuero en el Congreso.

Delia Espinoza envío oficio a la Junta de Portavoces del Congreso. Foto: composición LR
Delia Espinoza envío oficio a la Junta de Portavoces del Congreso. Foto: composición LR

Delia Espinoza pidió al Congreso que, antes de votar la denuncia constitucional que propone su inhabilitación por diez años, llegue a “una conclusión objetiva e imparcial”. En una comunicación enviada al congresista Waldemar Cerrón, sostuvo que las imputaciones en su contra no cuentan con sustento y que ya presentó los documentos que, según afirma, demuestran que no es responsable de los hechos señalados.

En su carta, Espinoza recordó que la denuncia será debatida en el Pleno y que la decisión tendrá repercusión pública. Señaló que el proceso no solo la involucra a ella, sino que compromete la autonomía y la independencia de la Fiscalía y del sistema de justicia. Afirmó que las organizaciones nacionales e internacionales que siguen el tema observan con atención lo que resuelva el Parlamento.

Espinoza solicita al Congreso evaluar con objetividad e imparcialidad la inhabilitación de 10 años en su contra. Foto: difusión

Espinoza solicita al Congreso evaluar con objetividad e imparcialidad la inhabilitación de 10 años en su contra. Foto: difusión

PUEDES VER: Delia Espinoza se defiende del Congreso: solicita a Defensoría la protección de sus derechos constitucionales

La suspendida fiscal cuestionó que el informe final aprobado por la Comisión Permanente concluya acusarla por la supuesta infracción de varios artículos de la Constitución y atribuya presuntos delitos como abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de función pública y falsedad genérica. Enfatizó que entregó información y medios probatorios para demostrar que actuó conforme a ley.

Espinoza también subrayó que, en la etapa inicial, todos los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos estaban comprendidos en el mismo caso. Sin embargo, el informe final decidió impulsar la acusación solo contra ella. Por ello, pidió que el voto de los congresistas sea imparcial y basado en los elementos expuestos en el expediente.

Relatora de la ONU expresa su preocupación sobre situación de Delia Espinoza: "Estos ataques siguen intensificándose"

Relatora de la ONU expresa su preocupación sobre situación de Delia Espinoza: "Estos ataques siguen intensificándose"

Delia Espinoza: los votos del fujicerronismo y aliados que buscan inhabilitar a la exfiscal de la Nación

Delia Espinoza: los votos del fujicerronismo y aliados que buscan inhabilitar a la exfiscal de la Nación

Delia Espinoza se defiende del Congreso: solicita a Defensoría la protección de sus derechos constitucionales

Delia Espinoza se defiende del Congreso: solicita a Defensoría la protección de sus derechos constitucionales

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

Enrique Valderrama: ¿Quién es el joven abogado que representará al APRA en las Elecciones 2026?

Enrique Valderrama: ¿Quién es el joven abogado que representará al APRA en las Elecciones 2026?

39 partidos participaron de las elecciones internas: APRA y Renovación Popular se midieron en las primarias

39 partidos participaron de las elecciones internas: APRA y Renovación Popular se midieron en las primarias

Rosa María Palacios ante intención de voto: "Ahora tener 6% es un exitazo cuando antes lo normal era un 15 o 20%"

Rosa María Palacios ante intención de voto: “Ahora tener 6% es un exitazo cuando antes lo normal era un 15 o 20%”

Cinco oficinas clave del Congreso son lideradas por militantes de Fuerza Popular

Cinco oficinas clave del Congreso son lideradas por militantes de Fuerza Popular

