Delia Espinoza pide al Congreso llegar a "una conclusión objetiva e imparcial" para votar su inhabilitación por 10 años
Delia Espinoza envió un oficio a la Junta de Portavoces para rechazar las imputaciones del informe final de la denuncia constitucional en su contra, que recomienda su inhabilitación por diez años y el levantamiento de su fuero en el Congreso.
Delia Espinoza pidió al Congreso que, antes de votar la denuncia constitucional que propone su inhabilitación por diez años, llegue a “una conclusión objetiva e imparcial”. En una comunicación enviada al congresista Waldemar Cerrón, sostuvo que las imputaciones en su contra no cuentan con sustento y que ya presentó los documentos que, según afirma, demuestran que no es responsable de los hechos señalados.
En su carta, Espinoza recordó que la denuncia será debatida en el Pleno y que la decisión tendrá repercusión pública. Señaló que el proceso no solo la involucra a ella, sino que compromete la autonomía y la independencia de la Fiscalía y del sistema de justicia. Afirmó que las organizaciones nacionales e internacionales que siguen el tema observan con atención lo que resuelva el Parlamento.
Espinoza solicita al Congreso evaluar con objetividad e imparcialidad la inhabilitación de 10 años en su contra. Foto: difusión
La suspendida fiscal cuestionó que el informe final aprobado por la Comisión Permanente concluya acusarla por la supuesta infracción de varios artículos de la Constitución y atribuya presuntos delitos como abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de función pública y falsedad genérica. Enfatizó que entregó información y medios probatorios para demostrar que actuó conforme a ley.
Espinoza también subrayó que, en la etapa inicial, todos los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos estaban comprendidos en el mismo caso. Sin embargo, el informe final decidió impulsar la acusación solo contra ella. Por ello, pidió que el voto de los congresistas sea imparcial y basado en los elementos expuestos en el expediente.