HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Política

Congreso: Comisión Permanente tendría todo listo para aprobar informe que plantea inhabilitar a fiscales supremos

La Comisión Permanente del Congreso evaluará el 25 de noviembre la inhabilitación por diez años a Delia Espinoza, Juan Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Los fiscales son denunciados por los presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, relacionados con la resolución 2246-2024, que se alega vulnera la ley de fortalecimiento de la PNP.

Congreso busca inhabilitar a cuatro fiscales supremos de la función pública por 10 años. Foto: composición LR
Congreso busca inhabilitar a cuatro fiscales supremos de la función pública por 10 años. Foto: composición LR

La Comisión Permanente del Congreso evaluará este martes 25 de noviembre el informe que plantea inhabilitar por 10 años de la función pública a cuatro fiscales supremos: Delia Espinoza Valenzuela, Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos. En ese sentido, el grupo de trabajo ya contaría con los votos necesarios para aprobar la propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) contra los miembros del Ministerio Público.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según el registro de votación de los miembros de la SAC en la sesión del 18 de noviembre y que además integran la Comisión Permanente, seis parlamentarios respaldaron la medida.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

lr.pe

Estos fueron Arturo Alegría y Martha Moyano, de Fuerza Popular; Ana Zegarra Saboya, de Somos Perú; Elizabeth Taipe Coronado, de Perú Libre; Digna Calle, de Podemos Perú; y Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP). Por su parte, Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), votó en abstención.

Asimismo, se prevé el voto a favor del fujimorista Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente del Congreso y presidente de la Comisión Permanente. Ello debido a que, junto con José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú), presentaron la denuncia constitucional 528 contra los fiscales supremos. Además, si la bancada fujimorista vota en bloque, se asegurarían 2 votos más a favor de la inhabilitación. Fuerza Popular cuenta con 5 integrantes en esta comisión.

Otros dos congresistas que votarían a favor de este informe, serían Zeballos Aponte Jorge Arturo y Muñante Barrios Alejandro (Renovación Popular), debido a que en junio de este año presentaron como bancada una denuncia constitucional contra Espinoza, Ávalos y Villena en medio del regreso de Patricia Benavides a la Fiscalía.

Días después, en julio, la SAC admitió a trámite dicha denuncia y contó con el voto de Flavio Cruz (Perú Libre), quien también podría votar a favor de las inhabilitaciones.

De esta manera, irían 12 votos a favor y una abstención. Es decir, casi la mitad del total de integrantes de la Comisión Permanente (27) votaría a favor de la inhabilitación de los fiscales supremos.

Por su parte, el congresista Alfredo Pariona (Bancada Socialista) aseguró a este diario que tomarían una decisión junto con su bancada y, a partir de ello, votarían.

PUEDES VER: Claudia Sheinbaum responde a José Jerí por Betssy Chávez: "Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma"

lr.pe

Los fiscales supremos fueron citados el pasado 19 de noviembre a la Comisión Permanente para ejercer su derecho a la defensa. En caso no puedan asistir, podrá hacerlo su abogado. La sesión está programada para las 9 de la mañana.

¿Por qué están denunciados los cuatro fiscales supremos?

La propuesta presentada por los congresistas Rospigliosi, Cueto y Uzurín acusa a los magistrados de haber cometido diversas infracciones constitucionales y presuntos delitos penales, como abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y usurpación de función pública. Estas acusaciones están relacionadas con la emisión de la resolución 2246-2024 el 14 de octubre de 2024, la cual aprobó un nuevo reglamento que, según se alega, violaría la Ley N.º 32130, una norma destinada a fortalecer el papel de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la investigación del delito.

La denuncia constitucional argumenta que, al ordenar la continuación de la investigación material en el ámbito fiscal, los acusados invadieron las competencias de la PNP y fomentaron el incumplimiento de una ley vigente. En este contexto, se les imputa a los fiscales la presunta violación de cinco artículos de la Constitución Política del Perú.

Además de la propuesta de inhabilitación, se sugiere levantar el fuero de los cuatro fiscales supremos para que el Fiscal de la Nación pueda presentar una denuncia penal ante la Corte Suprema. Los presuntos delitos funcionales imputados son abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de función pública y falsedad genérica.

En caso el informe sea aprobado en la Comisión Permanente, esta pasará al Pleno para ser sometido a debate y votación. Es preciso resaltar que en dicha votación, los miembros de la Comisión Permanente están impedidos de votar.

Notas relacionadas
Ley de Presupuesto 2026 no incluye las 38.000 becas anunciadas por el Gobierno: 20.000 de Beca 18 quedan sin financiamiento

Ley de Presupuesto 2026 no incluye las 38.000 becas anunciadas por el Gobierno: 20.000 de Beca 18 quedan sin financiamiento

LEER MÁS
Conciertos en Perú: Comisión del Congreso aprueba que asistentes ingresen con agua y alimentos, los detalles

Conciertos en Perú: Comisión del Congreso aprueba que asistentes ingresen con agua y alimentos, los detalles

LEER MÁS
Cuatro funcionarios del Congreso ligados a Fuerza Popular estarían implicados en uso irregular de cámara

Cuatro funcionarios del Congreso ligados a Fuerza Popular estarían implicados en uso irregular de cámara

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

LEER MÁS
José Jerí justifica proyecto de ley que limita a la prensa: "La modificación que queremos hacer es para nosotros como Estado"

José Jerí justifica proyecto de ley que limita a la prensa: "La modificación que queremos hacer es para nosotros como Estado"

LEER MÁS
Delia Espinoza acusa a la JNJ de maniobrar para impedir su regreso: “Sería un golpe de Estado”

Delia Espinoza acusa a la JNJ de maniobrar para impedir su regreso: “Sería un golpe de Estado”

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum responde a José Jerí por Betssy Chávez: "Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma"

Claudia Sheinbaum responde a José Jerí por Betssy Chávez: "Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma"

LEER MÁS
RMP sobre Dina Boluarte: “No le darán impedimento de salida, pero sí pensión de S/36.000 hasta que muera”

RMP sobre Dina Boluarte: “No le darán impedimento de salida, pero sí pensión de S/36.000 hasta que muera”

LEER MÁS
Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Iquitos: joven muere tras electrocutarse con cable expuesto mientras juntaba agua en su vivienda

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025