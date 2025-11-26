Delia Espinoza: los votos del fujicerronismo y aliados que buscan inhabilitar a la exfiscal de la Nación

Delia Espinoza podría tener las horas contadas ante el ataque del Congreso. Desde la Comisión Permanente, Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y otros grupos parlamentarios parecen haber alineado su apoyo en favor de una inhabilitación de la fiscal de la Nación suspendida.

La historia reciente del Perú ha dejado clara una constante en la dinámica congresal: cuando Fuerza Popular coordina con sus principales aliados en el Parlamento, sus ofensivas suelen concretarse. La colaboración entre el partido fujimorista y algunos de sus satélites ha sido decisiva en el pasado. El escenario actual juega en contra de Espinoza. Para inhabilitarla, el Pleno del Congreso solo necesita aprobar el pedido por mayoría simple.

Fujicerronismo en contra de Delia Espinoza

La unión entre las fuerzas, en apariencia opuestas, de Perú Libre y Fuerza Popular puede dar un impulso decisivo a la suspensión de Espinoza. El fujimorismo cuenta con 20 curules, mientras que la bancada del lápiz suma 12. En conjunto, son 32 congresistas, aunque debe descontarse a quienes ya votaron en la Comisión Permanente. En Fuerza Popular, 4 de sus 20 representantes respaldaron la suspensión. Se trata de Arturo Alegria, Martha Moyano, César Revilla y Patricia Juárez. Además, en Perú Libre lo hicieron 2: Flavio Cruz y Maria Taipe. Restando estos 6 votos, quedan 26 que el llamado “fujicerronismo” podría aportar en la ofensiva para separar a Espinoza del Ministerio Público.

Las dirigencias de ambos partidos han sido previamente denunciadas por la Fiscalía bajo la conducción de Espinoza. A inicios de año, Américo Gonza fue denunciado constitucionalmente por presunta negociación incompatible, luego de votar a favor de un dictamen de la Comisión de Defensa que benefició a cinco legisladores pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Quien también fue incluída en esa denuncia fue Patricia Juárez, la legisladora fujimorista que ya depositó su voto a favor de la suspensión de Espinoza.

El conflicto más severo para el fujimorismo ocurrió en septiembre, cuando Espinoza, como fiscal de la Nación, presentó ante la Corte Suprema un pedido para declarar ilegal a Fuerza Popular y excluirlo de las elecciones generales del 2026. La solicitud sostiene que el partido habría vulnerado el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas al realizar acciones consideradas contrarias a los principios democráticos y afectar de manera reiterada derechos y libertades fundamentales. En síntesis, se les atribuyen presuntas conductas antidemocráticas. Ahora, ambos partidos buscan “voltear la torta” y consumar su vendetta política.

Renovación Popular y Alianza para el Progreso no se quedan atrás

La ofensiva congresal no tiene como únicos protagonistas a Fuerza Popular y Perú Libre. Renovación Popular y Alianza para el Progreso también se han sumado al ataque contra Espinoza. En la Comisión Permanente, tres congresistas de APP votaron a favor de suspender a la extitular del Ministerio Público (Eduardo Salhuana, Lady Camones y Jorge Marticorena), mientras que dos de Renovación Popular hicieron lo mismo (Alejandro Muñante y Jorge Zeballos).

Si se omiten los votos ya emitidos en Comisión Permanente y se mantiene la tendencia, APP podría aportar 14 votos más, mientras que Renovación Popular añadiría otros 9. En conjunto, son 23 votos que se sumarían a los 26 del fujicerronismo: 49 en total.

Al igual que las otras bancadas, estos congresistas también tienen motivos para sumarse a la venganza política. La razón podría estar, aunque parezca insólito, en un cumpleaños. En enero, el Ministerio Público presentó denuncias constitucionales contra 24 congresistas por presuntamente haber viajado a Trujillo con recursos públicos y participar en la celebración del cumpleaños de Diego Bazán, en febrero de 2023.

En esa denuncia figuran nombres como Rosio Torres y Magaly Ruiz, conocidas figuras de la bancada acuñista. Además, el propio Bazán ha sido una figura destacada de Renovación Popular, al igual que Patricia Chirinos, María Córdova y el propio Jorge Zeballos; quien ya votó en contra de Espinoza. Todos ellos están también incluidos en la acusación.

Acción Popular, Avanza País y Podemos Perú se podrían unir al pacto

Para completar la mayoría, faltan otros apoyos clave. En esa línea, tres partidos que también votaron a favor en Comisión Permanente podrían cerrar el cerco contra Espinoza: Acción Popular, Avanza País y Podemos Perú. Mientras Acción Popular aportó 2 votos en la Comisión Permanente con Ilich López y Carlos Alva, Avanza País y Podemos Perú sumaron uno cada uno con Alejandro Cavero y Digna Calle, respectivamente.

Si se excluyen estos votos previos y la bancada mantiene coherencia, Acción Popular podría sumar 8 votos, Avanza País otros 5 y Podemos Perú, 10 más. En conjunto, estos tres grupos aportarían 23 votos adicionales a los 49 ya mencionados, alcanzando un total de 72 votos a favor. Bajo un escenario así, nada impediría la inhabilitación de Espinoza.

Varios congresistas de Acción Popular fueron denunciados por Espinoza en el caso “Los Niños”, relacionado con el gobierno de Pedro Castillo. Según la denuncia constitucional, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Raúl Doroteo e Ilich López —quien ya votó en contra de Espinoza— habrían negociado su respaldo en el Congreso a cambio de beneficios ilícitos, como la contratación de personal de su entorno, el acceso a contratos del MTC que favorecerían a empresas vinculadas a ellos y a consorcios conformados por compañías peruanas y chinas.

Asimismo, en la denuncia por el cumpleaños de Diego Bazán también aparecen involucradas figuras de Podemos Perú y Avanza País. Entre ellas figuran Guido Bellido y Edgar Tello por el grupo de José Luna, así como Rosselli Amuruz, integrante de Avanza País. En cualquier caso, el futuro de Espinoza depende ahora del juego político y su inhabilitación podría concretarse incluso antes de su eventual reposición en el Ministerio Público.