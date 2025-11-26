HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
EN VIVO

🚨 EN VIVO | Vizcarra va a prisión: dictan condena de 14 años

Política

Delia Espinoza: los votos del fujicerronismo y aliados que buscan inhabilitar a la exfiscal de la Nación

Entre los grupos parlamentarios que apoyaron la inhabilitación de Espinoza en la Comisión Permanente, podrían sumarse hasta 72 votos en el Pleno. El futuro de la suspendida fiscal pende de un hilo.

Delia Espinoza podría ser inhabilitada por el Pleno del Congreso | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.
Delia Espinoza podría ser inhabilitada por el Pleno del Congreso | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.

Delia Espinoza podría tener las horas contadas ante el ataque del Congreso. Desde la Comisión Permanente, Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y otros grupos parlamentarios parecen haber alineado su apoyo en favor de una inhabilitación de la fiscal de la Nación suspendida.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La historia reciente del Perú ha dejado clara una constante en la dinámica congresal: cuando Fuerza Popular coordina con sus principales aliados en el Parlamento, sus ofensivas suelen concretarse. La colaboración entre el partido fujimorista y algunos de sus satélites ha sido decisiva en el pasado. El escenario actual juega en contra de Espinoza. Para inhabilitarla, el Pleno del Congreso solo necesita aprobar el pedido por mayoría simple.

TE RECOMENDAMOS

ÚLTIMO ASALTO AL MINISTERIO PÚBLICO Y PRESIDENTE INHABILITADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

lr.pe

Fujicerronismo en contra de Delia Espinoza

La unión entre las fuerzas, en apariencia opuestas, de Perú Libre y Fuerza Popular puede dar un impulso decisivo a la suspensión de Espinoza. El fujimorismo cuenta con 20 curules, mientras que la bancada del lápiz suma 12. En conjunto, son 32 congresistas, aunque debe descontarse a quienes ya votaron en la Comisión Permanente. En Fuerza Popular, 4 de sus 20 representantes respaldaron la suspensión. Se trata de Arturo Alegria, Martha Moyano, César Revilla y Patricia Juárez. Además, en Perú Libre lo hicieron 2: Flavio Cruz y Maria Taipe. Restando estos 6 votos, quedan 26 que el llamado “fujicerronismo” podría aportar en la ofensiva para separar a Espinoza del Ministerio Público.

PUEDES VER: Martín Vizcarra es trasladado a carceleta del Poder Judicial a la espera de ser clasificado a un penal

lr.pe

Las dirigencias de ambos partidos han sido previamente denunciadas por la Fiscalía bajo la conducción de Espinoza. A inicios de año, Américo Gonza fue denunciado constitucionalmente por presunta negociación incompatible, luego de votar a favor de un dictamen de la Comisión de Defensa que benefició a cinco legisladores pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Quien también fue incluída en esa denuncia fue Patricia Juárez, la legisladora fujimorista que ya depositó su voto a favor de la suspensión de Espinoza.

El conflicto más severo para el fujimorismo ocurrió en septiembre, cuando Espinoza, como fiscal de la Nación, presentó ante la Corte Suprema un pedido para declarar ilegal a Fuerza Popular y excluirlo de las elecciones generales del 2026. La solicitud sostiene que el partido habría vulnerado el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas al realizar acciones consideradas contrarias a los principios democráticos y afectar de manera reiterada derechos y libertades fundamentales. En síntesis, se les atribuyen presuntas conductas antidemocráticas. Ahora, ambos partidos buscan “voltear la torta” y consumar su vendetta política.

Renovación Popular y Alianza para el Progreso no se quedan atrás

La ofensiva congresal no tiene como únicos protagonistas a Fuerza Popular y Perú Libre. Renovación Popular y Alianza para el Progreso también se han sumado al ataque contra Espinoza. En la Comisión Permanente, tres congresistas de APP votaron a favor de suspender a la extitular del Ministerio Público (Eduardo Salhuana, Lady Camones y Jorge Marticorena), mientras que dos de Renovación Popular hicieron lo mismo (Alejandro Muñante y Jorge Zeballos).

Si se omiten los votos ya emitidos en Comisión Permanente y se mantiene la tendencia, APP podría aportar 14 votos más, mientras que Renovación Popular añadiría otros 9. En conjunto, son 23 votos que se sumarían a los 26 del fujicerronismo: 49 en total.

PUEDES VER: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

lr.pe

Al igual que las otras bancadas, estos congresistas también tienen motivos para sumarse a la venganza política. La razón podría estar, aunque parezca insólito, en un cumpleaños. En enero, el Ministerio Público presentó denuncias constitucionales contra 24 congresistas por presuntamente haber viajado a Trujillo con recursos públicos y participar en la celebración del cumpleaños de Diego Bazán, en febrero de 2023.

En esa denuncia figuran nombres como Rosio Torres y Magaly Ruiz, conocidas figuras de la bancada acuñista. Además, el propio Bazán ha sido una figura destacada de Renovación Popular, al igual que Patricia Chirinos, María Córdova y el propio Jorge Zeballos; quien ya votó en contra de Espinoza. Todos ellos están también incluidos en la acusación.

Acción Popular, Avanza País y Podemos Perú se podrían unir al pacto

Para completar la mayoría, faltan otros apoyos clave. En esa línea, tres partidos que también votaron a favor en Comisión Permanente podrían cerrar el cerco contra Espinoza: Acción Popular, Avanza País y Podemos Perú. Mientras Acción Popular aportó 2 votos en la Comisión Permanente con Ilich López y Carlos Alva, Avanza País y Podemos Perú sumaron uno cada uno con Alejandro Cavero y Digna Calle, respectivamente.

Si se excluyen estos votos previos y la bancada mantiene coherencia, Acción Popular podría sumar 8 votos, Avanza País otros 5 y Podemos Perú, 10 más. En conjunto, estos tres grupos aportarían 23 votos adicionales a los 49 ya mencionados, alcanzando un total de 72 votos a favor. Bajo un escenario así, nada impediría la inhabilitación de Espinoza.

PUEDES VER: Contralor: Fiscalía y Procuraduría Anticorrupción deben intervenir en compras del Mininter

lr.pe

Varios congresistas de Acción Popular fueron denunciados por Espinoza en el caso “Los Niños”, relacionado con el gobierno de Pedro Castillo. Según la denuncia constitucional, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Raúl Doroteo e Ilich López —quien ya votó en contra de Espinoza— habrían negociado su respaldo en el Congreso a cambio de beneficios ilícitos, como la contratación de personal de su entorno, el acceso a contratos del MTC que favorecerían a empresas vinculadas a ellos y a consorcios conformados por compañías peruanas y chinas.

Asimismo, en la denuncia por el cumpleaños de Diego Bazán también aparecen involucradas figuras de Podemos Perú y Avanza País. Entre ellas figuran Guido Bellido y Edgar Tello por el grupo de José Luna, así como Rosselli Amuruz, integrante de Avanza País. En cualquier caso, el futuro de Espinoza depende ahora del juego político y su inhabilitación podría concretarse incluso antes de su eventual reposición en el Ministerio Público.

Notas relacionadas
Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

LEER MÁS
Congreso: Comisión Permanente aprueba levantar el fuero a Delia Espinoza para que sea procesada por la Fiscalía

Congreso: Comisión Permanente aprueba levantar el fuero a Delia Espinoza para que sea procesada por la Fiscalía

LEER MÁS
Delia Espinoza le responde al Congreso: "Me van a escuchar (...) hoy me deben reponer como Fiscal de la Nación"

Delia Espinoza le responde al Congreso: "Me van a escuchar (...) hoy me deben reponer como Fiscal de la Nación"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Funcionario que facilitó cámara para mitin de Keiko Fujimori postula a diputado con Fuerza Popular

Funcionario que facilitó cámara para mitin de Keiko Fujimori postula a diputado con Fuerza Popular

LEER MÁS
Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

LEER MÁS
Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

LEER MÁS
Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Mario Vizcarra tras sentencia de su hermano Martín Vizcarra: "El partido no morirá (...) aquí estoy para reemplazarlo"

Mario Vizcarra tras sentencia de su hermano Martín Vizcarra: "El partido no morirá (...) aquí estoy para reemplazarlo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025