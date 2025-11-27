HOYSuscripcion LR Focus

Política

Relatora de la ONU expresa su preocupación sobre situación de Delia Espinoza: "Estos ataques siguen intensificándose"

La relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, denuncia la situación de Delia Espinoza, quien enfrenta impedimentos para retornar al Ministerio Público pese a una orden judicial de reincorporación.

Situación de Delia Espinoza prendió las alarmas en la ONU | Composición: LR.
Situación de Delia Espinoza prendió las alarmas en la ONU | Composición: LR.

Jalón de orejas internacional. La relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, se pronunció sobre la situación de Delia Espinoza y los impedimentos que han evitado que retome su puesto en el Ministerio Público, pese a existir una disposición judicial que ordenaba su reincorporación. Satterthwaite afirmó que en los últimos meses ha prevalecido un ambiente hostil contra Espinoza.

“Atacar a la fiscal Espinoza mediante procedimientos disciplinarios, suspensiones, amenazas a su seguridad al retirarle parte de su escolta y mociones en el Congreso, únicamente por desempeñar su función como fiscal suprema y fiscal general de la Nación del sistema judicial peruano, supone una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procedimientos judiciales en el país”, indicó Satterthwaite.

Poder Judicial sentencia a Betssy Chávez a 11 años y a Aníbal Torres a 6 años por intento de golpe de Estado

La relatora de la ONU señaló que tanto la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como el Congreso han tenido un papel activo en el asedio contra Espinoza. “Me alarma bastante que la Junta Nacional de Justicia haya abierto una investigación por abuso de autoridad contra el juez que ordenó su reincorporación. Me preocupa aún más que estos ataques sigan intensificándose, y me sorprende que el 25 de noviembre la Comisión Permanente del Congreso debatiera y aprobara una moción para inhabilitar a la fiscal Espinoza por 10 años”, añadió.

Además, recordó que el derecho internacional exige un respeto absoluto hacia fiscales y jueces, pues ello constituye un pilar indispensable de cualquier democracia. “El personal judicial no debería sufrir ni ser amenazado con enjuiciamientos o sanciones administrativas, económicas o de otro tipo por acciones realizadas de conformidad con los deberes, normas y ética profesionales reconocidos”, apuntó.

Pedro Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración de rebelión

Delia Espinoza está a un paso de ser inhabilitada de la función público

El Congreso lanzó un ataque contra Delia Espinoza ante la posibilidad de que retomara su cargo como fiscal de la Nación. La Comisión Permanente decidió inhabilitarla por 10 años para ejercer funciones públicas y autorizó a la Fiscalía a presentar una denuncia ante la Corte Suprema por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones. Ahora, el Pleno podría confirmar la decisión y acabar con la carrera pública de la suspendida fiscal.

Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

La sanción se derivó de una denuncia constitucional presentada por los legisladores Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, que también incluía a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Todos ellos eran acusados de negarse a acatar la ley que ordena devolver a la Policía Nacional del Perú la investigación preliminar. Sin embargo, solo la acusación contra Espinoza logró los votos necesarios para su inhabilitación y denuncia, mientras que en el caso de los otros tres fiscales supremos predominó la abstención.

Espinoza calificó la decisión del Congreso como una “venganza política” en su contra, denunciando un evidente “atropello e ilegalidad”. Señaló que no había tenido participación en la elaboración ni aprobación del reglamento cuestionado y afirmó que las votaciones separadas evidencian que el ataque estaba dirigido específicamente contra ella. Según sus palabras, la intención del Legislativo es removerla de su cargo, lo que ella describe como una muestra de una “dictadura parlamentaria”.

