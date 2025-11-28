HOYSuscripcion LR Focus

Delia Espinoza se defiende del Congreso: solicita a Defensoría la protección de sus derechos constitucionales

Delia Espinoza pidió al titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, intervenir ante lo que considera un uso arbitrario del control político en el Congreso, luego de que se aprobara el informe que recomienda su inhabilitación por 10 años.

Pleno del Congreso debatirá el 3 de diciembre el inhabilitación de Delia Espinoza. Foto: composición LR
Pleno del Congreso debatirá el 3 de diciembre el inhabilitación de Delia Espinoza. Foto: composición LR

Delia Espinoza solicitó a la Defensoría del Pueblo que actúe para resguardar sus derechos fundamentales frente al proceso iniciado por el Congreso, que la acusó por infracciones constitucionales y presuntos delitos. La magistrada advirtió que se le está aplicando un trato desigual en comparación con otros fiscales que formaban parte del mismo caso.

En un documento enviado a Josué Gutiérrez, Espinoza sostuvo que el Informe Final de la Denuncia Constitucional 528 fue aprobado de manera irregular. Explicó que inicialmente todos los fiscales supremos estaban comprendidos en los hechos, pero solo se decidió continuar con el proceso contra ella. Consideró que esa decisión vulnera derechos como el debido proceso, la defensa y la imparcialidad.

PUEDES VER: Delia Espinoza: los votos del fujicerronismo y aliados que buscan inhabilitar a la exfiscal de la Nación

Espinoza también informó que fue citada al pleno del Parlamento para el próximo 3 de diciembre. Señaló que esta convocatoria se suma a lo que calificó como una actuación arbitraria del control político. Por ello pidió que la Defensoría supervise el cumplimiento de los deberes constitucionales del Poder Legislativo en este procedimiento.

La suspendida fiscal de la Nación rechazó nuevamente las acusaciones penales en su contra. Afirmó que no tuvo participación directa ni indirecta en los hechos cuestionados y reiteró que no existe responsabilidad penal. Además, sostuvo que se busca imputarle delitos como falsedad genérica sin sustento claro, pese a que —según indicó— la conducta atribuida sería atípica.

PUEDES VER: Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

