Política

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

El canciller Hugo de Zela viajará a Washington D. C., Estados Unidos, del 2 al 6 de diciembre. Actualmente, la ex primera ministra Betssy Chávez se encuentra asilada en la Embajada de México a pesar de haber sido condenada a 11 años por el intento de golpe de Estado.

Betssy Chávez se encuentra asilada en la Embajada de México pese a haber sido sentenciada por intento de golpe de Estado. Foto: Composición/LR
Betssy Chávez se encuentra asilada en la Embajada de México pese a haber sido sentenciada por intento de golpe de Estado. Foto: Composición/LR

El canciller Hugo de Zela viajará a Washington D. C., Estados Unidos, para sustentar la posición peruana sobre el asilo diplomático a la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez. Sin embargo, su visita a la Organización de los Estados Americanos (OEA) costará US$ 7.586,62; es decir, S/25.491 (tipo de cambio 3.36).

A través de la resolución suprema 271-2025-PCM, publicada en el diario El Peruano el último 29 de noviembre, se oficializó la autorización del viaje del ministro de Relaciones Exteriores a EE.UU. El permiso cuenta con las rúbricas del presidente José Jerí, y el primer ministro, Ernesto Álvarez.

PUEDES VER: Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

En esa misma publicación, se detalla que De Zela contará con US$ 5.826,82 para sus pasajes aéreos, así como 440 dólares para cada día de su instancia en el país americano. En suma, en su instancia del 2 al 6 de diciembre, el titular de la Cancillería tendrá 1.760 dólares para sus viáticos y, en total, US$ 7.586,62 para toda su visita a la OEA.

Al regresar de su viaje, De Zela deberá sustentar todos los gastos realizados mientras haya estado fuera del territorio peruano.

PUEDES VER: Gobierno proclama estado de emergencia en Tacna: impone restricciones a tránsito y reuniones

Actualmente, Chávez Chino se encuentra asilada en la Embajada de México a pesar de que fue sentenciada a 11 años de prisión tras haber sido declarada por el Poder Judicial como coautora del delito de conspiración para rebelión en diciembre del 2022.

Precisamente, por este caso, De Zela aseguró que esta decisión judicial no cambia la postura del Gobierno.

"El hecho de que Betssy Chávez haya sido ya condenada no altera en nada su situación. La situación sigue siendo exactamente igual, en el sentido de que ella es una solicitante de asilo en la Embajada de México y nosotros tenemos una posición ya adoptada públicamente sobre el tema”, sostuvo

