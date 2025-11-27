Poder Judicial ordena ubicación y captura de Betssy Chávez a nivel nacional e internacional
La orden de la Sala Penal Especial se da luego de ser condenada a 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ordenó la ubicación y captura a nivel nacional e internacional de la exministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México de Lima. Esta decisión se da tras la lectura de su condena de 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión, luego de que la Sala Penal Especial determinara que Chávez Chino participó en la planificación y coordinación del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Noticia en desarrollo.....