Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

Política

Poder Judicial ordena ubicación y captura de Betssy Chávez a nivel nacional e internacional

La orden de la Sala Penal Especial se da luego de ser condenada a 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión.

Betssy Chávez es inhabilitada de ejercer función pública por dos años.
Betssy Chávez es inhabilitada de ejercer función pública por dos años.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ordenó la ubicación y captura a nivel nacional e internacional de la exministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México de Lima. Esta decisión se da tras la lectura de su condena de 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión, luego de que la Sala Penal Especial determinara que Chávez Chino participó en la planificación y coordinación del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Noticia en desarrollo.....

Poder Judicial sentencia a Betssy Chávez a 11 años y a Aníbal Torres a 6 años por intento de golpe de Estado

Poder Judicial sentencia a Betssy Chávez a 11 años y a Aníbal Torres a 6 años por intento de golpe de Estado

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Betssy Chávez: presentan habeas corpus para evitar eventual ingreso de la PNP a la embajada de México

Betssy Chávez: presentan habeas corpus para evitar eventual ingreso de la PNP a la embajada de México

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Pedro Castillo EN VIVO: Poder Judicial condena a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión

Pedro Castillo EN VIVO: Poder Judicial condena a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión

Pedro Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración de rebelión

Pedro Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración de rebelión

Delia Espinoza: los votos del fujicerronismo y aliados que buscan inhabilitar a la exfiscal de la Nación

Delia Espinoza: los votos del fujicerronismo y aliados que buscan inhabilitar a la exfiscal de la Nación

Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

El descuido del congresista Segundo Montalvo al usar IA para elaborar proyecto de ley

El descuido del congresista Segundo Montalvo al usar IA para elaborar proyecto de ley

Pedro Castillo: Fiscalía señala que expresidente incurrió en el delito de rebelión al dar mensaje a la Nación

Pedro Castillo: Fiscalía señala que expresidente incurrió en el delito de rebelión al dar mensaje a la Nación

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

