Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
Política

Guido Bellido busca que se debate su proyecto de ley que otorga amnistía a Pedro Castillo y Betssy Chávez

El congresista rechazó la condena de más de 11 años de prisión contra Pedro Castillo, calificándola como "injusta, desproporcionada y cargada de odio de clase".

Guido Bellido ingresó al Congreso con el partido Perú Libre de Pedro Castillo. Foto: EFE
Guido Bellido ingresó al Congreso con el partido Perú Libre de Pedro Castillo. Foto: EFE

El congresista Guido Bellido Ugarte busca traer al debate en el Pleno del Congreso el proyecto de ley N° 5468/2022-CR, que presentó en 2023, una iniciativa que propone conceder amnistía a las personas que participaron en la redacción y/o lectura del documento que contenía el mensaje a la Nación del 07 de diciembre de 2022, que se conoce como el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

El proyecto busca aplicar esta figura legal a los hechos o delitos relacionados con ese evento, los cuales, de aprobarse la ley, no serían susceptibles de investigación ni proceso, ordenando el archivo definitivo de todos los casos en trámite ante el Ministerio Público o el Poder Judicial.

PUEDES VER: Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres sentenciados por conspiración: los detalles de su condena

¿Qué sucedió el 7 de diciembre?

El mensaje a la Nación al que hace referencia el proyecto fue el acto en el que el entonces presidente Pedro Castillo Terrones intentó perpetrar un autogolpe de Estado. En dicho discurso, Castillo anunció la disolución inconstitucional del Congreso de la República, la intervención de diversas instituciones del sistema de justicia (como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la JNJ y el TC), y la imposición de un toque de queda a nivel nacional.

Actualmente, el expresidente Castillo ha sido condenado a 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión a raíz de este intento de ruptura del orden constitucional.

Cabe precisar que la amnistía se aplicaría específicamente a los delitos de rebelión y sedición, pero quedaría excluida de cualquier otra investigación que el expresidente Castillo pueda enfrentar, como aquellas relacionadas con presunta organización criminal o tráfico de influencias.

El proyecto de ley se enfoca en "conceder el perdón penal a aquellos involucrados en los hechos relacionados con el mensaje a la Nación del 07 de diciembre del 2022".

Justificación del proyecto de ley

La justificación principal que sustenta la iniciativa se centra en la búsqueda de la reconciliación y la estabilidad del país.

Según el documento, la amnistía "busca superar las divisiones y tensiones políticas, fomentando un clima de convivencia pacífica y diálogo constructivo". Además, argumenta que la medida contribuiría a la estabilidad política general al evitar "prolongados procesos legales que generen incertidumbre" en el ámbito político.

El congresista Bellido ha manifestado públicamente que la iniciativa busca promover la paz y garantizar el desarrollo económico del país.

Alejandro Muñante en contra del proyecto de ley

Ante las declaraciones de su colega Bellido, el parlamentario Muñante de la bancada Renovación Popular no dudo en pronunciarse en contra del proyecto de ley: "De ninguna manera, no creo que eso proceda. Si se logra a ver en la Comisión de Constitución, votaremos en contra de una posición de esa naturaleza".

