EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Presidentes en capilla y policiales de políticos | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

José Jerí sobre Betssy Chávez: "No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado"

Durante una entrevista, el presidente José Jerí aseguró que el Gobierno no cambiará su postura sobre la entrega del salvoconducto a Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México. La ex primera ministra de Pedro Castillo se encuentra investigada por el intento de golpe de Estado en 2022.

El expresidente se refirió a la situación legal de la exministra Betssy Chávez, quien está asilada en la Embajada de México. Foto: Composición/LR
El presidente de la República, José Jerí, se pronunció respecto a la situación legal de Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, quien permanece asilada en la Embajada de México desde el 3 de noviembre mientras afronta un proceso judicial por el presunto delito de rebelión.

En esa línea, el mandatario afirmó que el Gobierno mantendrá su postura sobre la entrega del salvoconducto que permitiría la salida del país de Chávez Chino. Asimismo, sostuvo que la excongresista habría tenido una participación en el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

PUEDES VER: Cuatro funcionarios del Congreso ligados a Fuerza Popular implicados en uso irregular de cámara

"Bueno, vamos a mantener la misma postura. No nos vamos a pronunciar. (…) Bueno, no puede negar su participación en el intento de golpe de Estado. No puede negarlo. En mayor menor medida ella participó, no puede decir: 'no supe nada'. Es una verdad pública, pues, ¿no? Tampoco nos quieran engañar, pero la postura del gobierno ha sido clara", manifestó Jerí durante una entrevista en El Valor de la Verdad, con Beto Ortiz.

Del mismo modo, Jerí justificó la demora en la entrega del salvoconducto y recordó que el Perú está sujeto a tratados y compromisos internacionales que continúan vigentes. Cabe señalar que, el pasado 7 de noviembre, el Ejecutivo decidió postergar la entrega del salvoconducto y planteó una modificación a la Convención de Caracas.

"Pero sí puedo demorarme en emitir la decisión final, que es lo que estamos haciendo, porque vamos a presentar nuestra postura crítica y vamos a proponer modificaciones al tratado pertinente porque se ha distorsionado la figura del asilo como tal. Y ello también va de la mano de la injerencia del país que le otorga el asilo político. Entonces, 1 + 1 es dos", señaló el presidente.

PUEDES VER: Captan a César Acuña visitando la casa de su hermano prófugo Óscar Acuña un día después de ser allanada

"Lamentablemente, los gobernantes, los últimos gobernantes han sido muy permisivos, muy permisivos con las posturas de otros países respecto a lo que pasa en nuestro país y que al otorgar un asilo político tiene una lógica, pues, yo pienso así y te doy además", acotó Jerí sobre la decisión de expresidente de otorgar el salvoconducto a políticos asilados.

Betssy Chávez: Poder Judicial dicta 5 meses de prisión preventiva contra exministra y ordena su captura

El último viernes 21 de noviembre, el Poder Judicial revocó la medida de comparecencia con restricciones impuesta a la exministra Betssy Chávez y, en su lugar, ha dictado cinco meses de prisión preventiva. Para ejecutar esta decisión, se ha ordenado su localización y captura tanto a nivel nacional como internacional.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, bajo la dirección del juez Juan Carlos Checkley, fundamentó su decisión al verificar que, conforme a lo señalado por la Fiscalía, Chávez incumplió las restricciones impuestas por el tribunal, como el control biométrico semanal y la asistencia a las citaciones judiciales.

Además, se destacó que, durante las audiencias, la defensa de la acusada no proporcionó información relevante sobre estos incumplimientos.

