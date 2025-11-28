Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres sentenciados por conspiración: los detalles de su condena

Pedro Castillo y Betssy Chávez fueron sentenciados por su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Foto: Composicion/LR

Pedro Castillo y Betssy Chávez fueron sentenciados por su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Foto: Composicion/LR

Pedro Castillo se suma al grupo de expresidentes condenados. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo sentenció a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Asimismo, la pena salpica a la ex primera ministra Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta, contra quienes se ordenó 11 años de cárcel; mientras que al ex asesor Aníbal Torres, 6.

La decisión fue tomada unanimidad por los jueces José Neyra, Iván Guerrero y Norma Carbajal, quienes determinaron que fue probado el delito de conspiración para rebelión cometido por los acusados.

Durante el adelanto de fallo este jueves 27 de noviembre, también se resolvió que Castillo Terrones sea inhabilitado de la funcionaria pública por un periodo de 2 años.

La pena contra el exjefe de Estado se hará efectiva de manera inmediata y será computada desde el día que fue detenido (7 de diciembre del 2022).

Los miembros de la PNP, Manuel Lozada Morales, Eder Infanzón y Justo Venero, fueron absueltos debido a la insuficiencia probatoria.

Hechos imputados a Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta

El Juzgado determinó que está probado que el 6 de diciembre del 2022 Castillo se reunió con Betssy Chávez y Aníbal Torres en Palacio de Gobierno para redactar el mensaje a la Nación bajo el nombre “mensaje.doc” guardado en una de las computadoras del recinto del Ejecutivo. Según la magistrada Carbajal, esto se pudo corroborar por la cámara de seguridad del Salón Dorado de Palacio.

De igual manera, los magistrados indicaron que está probado que, un día después (7 de diciembre), aproximadamente a las 11 dela mañana, la exministra Chávez convocó a los periodistas del IRTP (Tv Perú) “de manera irregular” para el mensaje a la Nación de Castillo bajo el pretexto de que se trataría de “una entrevista”.

Además, se le atribuye que Castillo, al contar con el respaldo de la PCM, redactó el mensaje a la Nación para anunciar el cierre del Congreso. Para eso, Chávez Chino convocó a los ministros vía WhatsApp en el chat de “Gabinete Bicentenario” para que acudan a Palacio porque se trataría de un “día histórico”.

“Betssy Chávez actuó de esa manera con la finalidad de ocultar el mensaje a la Nación, así como su contenido", expresó el tribunal.

Ese mismo día, detalló el juzgado, se apersonó Willy Huerta y Aníbal Torres a Palacio de Gobierno. Según los magistrados, eso probaría la cercana relación entre los acusados.

La magistrada Carbajal recordó y enfatizó que Castillo solo podía disolver el Parlamento siempre y cuando está institución haya negado la cuestión de confianza en dos veces. Este hecho nunca sucedió durante el Gobierno de Castillo.

“Castillo se arrogó el ejercicio del poder configurándose el delito de rebelión. (…) el acusado materializó el alzamiento armado mediante el mensaje a la Nación que conllevó de manera implícita la disposición de las fuerzas armadas y la PNP para suprimir el orden constitucional (…) incurrió en el delito de rebelión”, resaltó la jueza.

En esa misma línea, el juez José Neyra detalló que, tras el mensaje a la Nación, Castillo y Chávez se abrazaron por, aproximadamente, 5 segundos y dieron la mano, luego con Torres por 15 segundos. Este hecho, según el magistrado, mostró “anuencia” de lo que habían hecho contra el orden constitucional.

Además, Neyra dijo que es un hecho probado que, luego del mensaje, Castillo, a través del entonces ministro del Interior, Willy Huerta, le solicitó al comandante de la PNP, Raul Alfaro, “cerrar el Congreso y detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides”.

Huerta llamó a Alfaro para que el expresidente le transmita las órdenes. Sin embargo, Alfaro cuestionó los pedidos de Castillo, se negó a cumplirlo y cortó la llamada.

Por otro lado, el juez determinó que el intento de Castillo de huir a la Embajada de México fue para lograr impunidad tras el intento de golpe de Estado. Por ese motivo, fue detenido por las fuerzas del orden en la avenida Garcilaso de la Vega, en el Centro de Lima, en flagrancia delictiva por el delito de rebelión.

De igual manera, sostienen que fue probado que Chávez Chino intentó huir a la Embajada de México y que “estaba muy apurada”, según la declaración de un testigo, quien detalló que luego la excongresista le indicó volver a su despacho parlamentario y que ello se condice con el registro de sistema de geolocalización. Cabe recalcar que la ex ministra se encuentra en la embajada mexicana asilada a la espera un salvoconducto para poder salir del país. En ese contexto, la Sala Penal Especial ordenó su ubicación y captura tanto a nivel nacional como internacional.

Por otra parte, se acusó a Willy Huerta de ser el coautor del delito de rebelión el 7 de diciembre del 2022 y que ese mismo día se reunió con Castillo Terrones, Chávez Chino y Aníbal Torrez “a fin de acordar ilícitamente el Congreso e instaurar un estado de excepción en el Perú sin que se configuren los supuestos establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política.

“Está acreditado que Huerta Oliva fue convocado pro Castillo mediante el chat individual mediante el mensaje ‘lo espero a las 10:30 am (…) luego de lo cual llegó primero a Palacio de Gobierno. No se cruzaron con los demás ministros que acudieron tras el llamado de Chávez Chino”, explicó la relatora.

“Ha quedado acreditado que Huerta Olivas utilizando su celular intermedió para la comunicación de Castillo Terrones con Alfaro (entonces comandante de la PNP)”, agregó y aseguró que fue confirmado con las declaraciones de testigos.

En cuanto a Aníbal Torres, se le acusa de ser el coautor del delito de rebelión. Según la relatora, Torres participó en la redacción del mensaje a la Nación que anunciaba la disolución del Congreso de manera inconstitucional.

Los intentos de Castillo para anular el juicio

Pese a los intentos de la defensa de Castillo para frenar el juicio oral mediante pedidos de nulidad, e incluso uno presentado este jueves 27 a horas de iniciar la lectura de su sentencia, la magistrada Carbajal los rechazo de plazo y por unanimidad del juzgado debido a que el debate fue cerrado el pasado 21 de noviembre.

Asimismo, la jueza Carbajal recordó el fallo del Tribunal Constitucional en el que señaló que, a pesar de que Castillo no fue vacado con 104 votos en 2022 —motivó por el cual el expresidente denunció irregularidades en el debido proceso—, se hizo de manera extraordinaria por el quebrantamiento del orden constitucional en flagrancia.

“No se ha presentando ninguna vicio procesal para declarar la nulidad del juicio”, sostuvo el tribunal.

Familiares de Pedro Castillo: "Los asesinos están libres, pero a un hombre que busca justicia le hacen esta injusticia"

En los exteriores, una multitud llegada de diversas regiones recibió el fallo entre lágrimas. Allí, la familia del exmandatario alzó la voz ante lo que consideran una persecución sistematizada.

José Castillo, hermano mayor del expresidente, expresó su indignación con coraje: “Los asesinos están libres, pero a un hombre que busca justicia le hacen esta injusticia. Les duele que un hombre del pueblo, un campesino, llegue a ser presidente. Ese es el precio que está pagando”.

Pese a la sentencia, reivindicó su orgullo: “Llegó a ser presidente encima de todos estos malditos que pedían muerte para él. Estaba previsto, sentía temor, pero seguiremos luchando”.

Por su parte, su hermana Irma Castillo denunció que la condena es la consumación de un plan que inició desde la campaña electoral. “A pesar de que grandes juristas han dicho que no hubo delito de conspiración ni rebelión, esto ya estaba planificado. Como Pedro Castillo representa al pueblo, la discriminación no va solo para él, sino para todo el pueblo andino, para los hermanos del sur”, sentenció, visiblemente afectada tras perder la esperanza de ver a su hermano en libertad.

La sentencia marca el capítulo final de una vertiginosa y convulsa trayectoria política. En solo seis años, Castillo pasó de la vida tranquila en Chugur, Cajamarca, a recorrer el país y vencer al fujimorismo contra todo pronóstico, hasta terminar preso por un discurso sin efectos.

Mientras sus detractores celebran la condena por un golpe fallido, para sus seguidores y su sangre, la historia de Pedro Castillo es imposible de contar sin una palabra que marcó su ascenso y su caída: racismo.