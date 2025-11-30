El 89% de los peruanos desaprueba al Congreso y el 75% a Fernando Rospigliosi como presidente del Parlamento

El 89% del Perú rechaza la gestión del Congreso, según la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) correspondiente al mes de noviembre. Asimismo, de acuerdo con la investigación de IEP, tres de cada cuatro peruanos (75%) no aprueba a Fernando Rospigliosi como titular del Parlamento en sus primeros 30 días a cargo de la entidad.

Después de la vacancia contra Dina Boluarte, el Legislativo pasó de tener de 4% a 8% de aprobación. Sin embargo, 9 de cada 10 ciudadanos se muestra en contra de sus labores. Mientras tanto, un 3% prefiere no opinar al respecto.

Este rechazo ciudadano se centra en Lima Metropolitana, quien es golpeada duramente por la crisis de inseguridad ciudadana y exige la derogatoria de las denominadas leyes 'procrimen', que fueron impulsadas desde el Legislativo.

De este porcentaje, son las personas mayores de 30 años y pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y B los que muestran su negativa popular. Estas personas se identifican con una ideología de centro-izquierda.

Fernando Rospigliosi y su alta desaprobación

Por otro lado, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, no se queda al margen del rechazo popular. En sus primeros treinta días como titular de la institución, el fujimorista alcanzó una alta desaprobación hacia su gestión: 75%. Es decir, 3 de cada cuatro peruanos no respalda sus labores.

El rechazo ciudadano hacia Rospigliosi proviene de a capital de Lima Metropolitana, mayormente del género masculino entre los 30 y 49 años de edad, del nivel socioeconómico A y B.

Asimismo, las regiones del sur del Perú también rechazan ampliamente (80%) la gestión de Rospligiosi. En su mayoría, estas personas se identifican con una ideología de centro-izquierda.

A diferencia de los expresidente del Congreso, como Alejando Soto y José Williams, Rospigliosi cuenta con mayor desaprobación en sus primeros 30 días.

En el caso de Soto, en agosto del 2023, contó con un 74% de rechazo popular, mientras que Williams, en octubre del 2022, tuvo un 62% de desaprobación.

En cuanto a aprobación se refiere, Soto obtuvo un 8% y Williams 15%. Rospigliosi solo cuenta con 12% de aceptación en sus primeros treinta días como titular de la institución.