HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

El 89% de los peruanos desaprueba al Congreso y el 75% a Fernando Rospigliosi como presidente del Parlamento

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, alcanza una alta desaprobación: 3 de cada cuatro peruanos los rechaza en sus primeros 30 días como titular del Parlamento. Esta negativa popular proviene mayormente de Lima Metropolitana.

Según IEP, 3 de cada 4 peruanos rechaza la gestión de Fernando Rospigliosi. Foto: Composición/LR
Según IEP, 3 de cada 4 peruanos rechaza la gestión de Fernando Rospigliosi. Foto: Composición/LR

El 89% del Perú rechaza la gestión del Congreso, según la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) correspondiente al mes de noviembre. Asimismo, de acuerdo con la investigación de IEP, tres de cada cuatro peruanos (75%) no aprueba a Fernando Rospigliosi como titular del Parlamento en sus primeros 30 días a cargo de la entidad.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Después de la vacancia contra Dina Boluarte, el Legislativo pasó de tener de 4% a 8% de aprobación. Sin embargo, 9 de cada 10 ciudadanos se muestra en contra de sus labores. Mientras tanto, un 3% prefiere no opinar al respecto.

TE RECOMENDAMOS

CASTILLO CONDENADO Y CASO ESPINOZA NO TERMINA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí: 46% de peruanos desaprueba la gestión del presidente

lr.pe

Este rechazo ciudadano se centra en Lima Metropolitana, quien es golpeada duramente por la crisis de inseguridad ciudadana y exige la derogatoria de las denominadas leyes 'procrimen', que fueron impulsadas desde el Legislativo.

De este porcentaje, son las personas mayores de 30 años y pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y B los que muestran su negativa popular. Estas personas se identifican con una ideología de centro-izquierda.

PUEDES VER: Viaje del canciller a la OEA por asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

lr.pe
El Congreso continúa con una desaprobación histórica: 89% del Perú lo rechaza.

El Congreso continúa con una desaprobación histórica: 89% del Perú lo rechaza.

Fernando Rospigliosi y su alta desaprobación

Por otro lado, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, no se queda al margen del rechazo popular. En sus primeros treinta días como titular de la institución, el fujimorista alcanzó una alta desaprobación hacia su gestión: 75%. Es decir, 3 de cada cuatro peruanos no respalda sus labores.

El rechazo ciudadano hacia Rospigliosi proviene de a capital de Lima Metropolitana, mayormente del género masculino entre los 30 y 49 años de edad, del nivel socioeconómico A y B.

Asimismo, las regiones del sur del Perú también rechazan ampliamente (80%) la gestión de Rospligiosi. En su mayoría, estas personas se identifican con una ideología de centro-izquierda.

Desaprobación de Fernando Rospigliosi alcanza el 75%.

Desaprobación de Fernando Rospigliosi alcanza el 75%.

A diferencia de los expresidente del Congreso, como Alejando Soto y José Williams, Rospigliosi cuenta con mayor desaprobación en sus primeros 30 días.

En el caso de Soto, en agosto del 2023, contó con un 74% de rechazo popular, mientras que Williams, en octubre del 2022, tuvo un 62% de desaprobación.

En cuanto a aprobación se refiere, Soto obtuvo un 8% y Williams 15%. Rospigliosi solo cuenta con 12% de aceptación en sus primeros treinta días como titular de la institución.

Notas relacionadas
Congreso aprueba Presupuesto 2026 e incluye financiamiento para becas, pero solo asigna S/50 millones de S/793 millones requeridos

Congreso aprueba Presupuesto 2026 e incluye financiamiento para becas, pero solo asigna S/50 millones de S/793 millones requeridos

LEER MÁS
Gobierno pedirá al Congreso priorizar proyecto que permite a las FF.AA. ampliar presencia en fronteras

Gobierno pedirá al Congreso priorizar proyecto que permite a las FF.AA. ampliar presencia en fronteras

LEER MÁS
Congreso aprobó presupuesto para ollas comunes: gasto por ración será de S/2,25, pero no alcanza

Congreso aprobó presupuesto para ollas comunes: gasto por ración será de S/2,25, pero no alcanza

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: APRA y Renovación Popular marcan inicio de las elecciones internas para que partidos definan sus candidatos

Elecciones 2026: APRA y Renovación Popular marcan inicio de las elecciones internas para que partidos definan sus candidatos

LEER MÁS
Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

LEER MÁS
Tomás Gálvez pide levantamiento del secreto de comunicaciones de Juan José Santiváñez por caso Waykis en la Sombra

Tomás Gálvez pide levantamiento del secreto de comunicaciones de Juan José Santiváñez por caso Waykis en la Sombra

LEER MÁS
Gobierno pedirá al Congreso priorizar proyecto que permite a las FF.AA. ampliar presencia en fronteras

Gobierno pedirá al Congreso priorizar proyecto que permite a las FF.AA. ampliar presencia en fronteras

LEER MÁS
El caso del ‘Gordo Bruce’ y la infiltración de los narcos en la política

El caso del ‘Gordo Bruce’ y la infiltración de los narcos en la política

LEER MÁS
Carlos Álvarez: “Yo apoyaba al gobierno de Fujimori, pero no sus tropelías”

Carlos Álvarez: “Yo apoyaba al gobierno de Fujimori, pero no sus tropelías”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025