Las ollas comunes de Lima cuestionan que el presupuesto aprobado por el Congreso no es suficiente para garantizar su labor. Foto: composición LR/Congreso/Archivo LR

La Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2026 está a un paso de ser realidad, tras su aprobación en el Pleno del Congreso. Si bien desde el gobierno aseguraron una planificación eficiente y descentralizada de los recursos, lo cierto es que hay sectores descontentos. Uno de ellos son las ollas comunes de Lima, quienes consideran insuficiente el monto dispuesto para garantizar su funcionamiento.

Resulta que, el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) recibirá S/522 millones 101.225 destinados a financiar las intervenciones alimentarias en los comedores populares y ollas comunes, así como Hogares Albergues, Personas en riesgo, y Trabajo comunal. En cálculos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el presupuesto por ración que reparten a cada uno de los beneficiarios de una olla común será de S/2,25.

"S/2,25 es insuficiente para preparar un menú nutritivo, más aún, si tomamos en cuenta que cada olla común atiende a un promedio de 10 casos sociales. No hay voluntad política, pese a que hicimos incidencia para que se pueda aumentar el presupuesto. Mientras tanto, el costo de vida sigue subiendo y acceder a alimentos ya no es tan fácil", indico a este medio, Abilia Ramos, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana.

A través de cartas, movilizaciones y conversaciones con funcionarios del Ministerio de Economía y congresistas, Ramos y las demás dirigentas de las ollas comunes elevaron su pedido de asignar S/200 millones adicionales en el presupuesto, lo que significaba alcanzar un financiamiento de S/4,50 por ración. Pero, esta demanda no se materializó.

Sigrid Bazán fue una de las 12 congresistas que votó en contra de la Ley de Presupuesto Público 2026. Durante el debate plenario, levantó su voz de protesta para que se destine un presupuesto digno en favor de las ollas comunes, el cual debería permitir entregar como mínimo raciones de comida de S/4.

"Más de 4.000 ollas comunes no cuentan con presupuesto digno par asegurar alimentación de calidad para cerca de 300.000 beneficiarios. Las mujeres que cocinan raciones de alimentos que deben durar un día entero, lo hacen con S/2. Hemos presentado un texto en el que se solicita que, para el año 2026, las ollas cuenten con un presupuesto de S/310 millones, lo que representa una ración diaria de S/4", sostuvo.

Si bien se realizaron espacios de diálogo con representantes del MEF y Midis, pareciera que no se comprende las precarias condiciones en las que laboran las ollas comunes. De acuerdo con Bazán, estas organizaciones sociales no cuentan con servicios de agua, luz o infraestructura adecuada, en muchas ocasiones. No obstante, "hacen malabares" para garantizar el almuerzo y cena de las familias más pobres.

Por su parte, Samuel Yáñez, miembro del equipo técnico de las ollas comunes, sostuvo que la única variación en el texto es un articulado para que parte del reajuste del presupuesto del Midis sea orientado para comedores y ollas comunes. Puso como ejemplo, los S/20 millones adicionales que resalta el gobierno de Jerí, los cuales se sumaron a los S/524.6 millones destinados inicialmente en el 2025.

En su opinión, corresponde continuar las labores de incidencia para que lo ocurrido con el presupuesto del 2026 no se repita en el 2027. Una oportunidad previa para este objetivo es la reunión pactada el 2 de diciembre con la titular del Midis, en la que debe discutirse el cambio de enfoque del Programa de Complementación Alimentaria.

"Nosotros creemos que no es suficiente este programa. El paradigma alimentario tiene que avanzar hacia otro, que atienda la deuda que el Estado tiene con los sectores más empobrecidos. De esta manera, podremos generar un programa de alimentación y nutrición que permita combatir los flagelos que están centrados principalmente en las zonas más pobres de la ciudad", anotó.

A esta demanda se suma otro pedido de la Red de Ollas Comunes de Lima. Según Abilia Ramos, se debe asignar un presupuesto diferenciado para esta organización social, de modo que se eviten recortes, discrecionalidad o retrasos. Recordemos que, actualmente, el PCA también incluye fondos para los comedores populares.