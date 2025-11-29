HOYSuscripcion LR Focus

Política

Gobierno pedirá al Congreso priorizar proyecto que permite a las FF.AA. ampliar presencia en fronteras

El Ejecutivo también planteará una reforma constitucional para eliminar la restricción que impide inversiones, incluida la extranjera, en los primeros 50 kilómetros de la zona fronteriza, medida que el Gobierno considera un complemento a la declaratoria de emergencia.

Jerí pedirá que se modifique la restricción de la inversión hasta 50 km en la frontera. Foto: composición LR
Jerí pedirá que se modifique la restricción de la inversión hasta 50 km en la frontera. Foto: composición LR

El presidente José Jerí anunció que solicitará al Congreso de la República que priorice el debate del proyecto de ley que permite que las Fuerzas Armadas asuman un rol ampliado en el resguardo y la vigilancia de las fronteras del país. Según el mandatario, esta iniciativa busca reforzar el control en las zonas limítrofes ante el riesgo de una eventual emergencia migratoria tanto en el sur como en el norte del territorio.

"En el Congreso de la República hay una iniciativa que está pendiente en la Comisión de Constitución para modificar Carta Magna, para que las Fuerzas Armadas resguarden las fronteras, como Ejecutivo vamos a solicitar que el Congreso priorice el debate en la Comisión de Constitución", dijo a los medios de comunicación en Tumbes. 

Jerí señaló que gobiernos anteriores “descuidaron por completo” las áreas fronterizas y que es necesario aplicar medidas extraordinarias para enfrentar amenazas vinculadas al crimen organizado, tráfico ilícito y el creciente flujo migratorio. En esa línea, insistió en que la participación de las FF.AA. debe ser continua y no depender únicamente de regímenes de excepción, como ocurre actualmente.

El jefe de Estado añadió que, como complemento a la declaratoria de emergencia en las fronteras, su gobierno impulsará una reforma constitucional destinada a eliminar la restricción que impide inversiones —incluida la extranjera— en los 50 kilómetros adyacentes a la línea fronteriza, una medida que el Ejecutivo promueve sin detallar sus implicancias en materia de seguridad ni quiénes serían los principales beneficiados.

"Esta es una de las formas que podemos contribuir al desarrollo, a que inversionistas extranjeros puedan invertir y puedan contribuir al desarrollo económico y así dinamizar las inversiones y generar fuentes de trabajo", agregó.

Jerí también adelantó que en las próximas semanas sostendrá un encuentro oficial con su homólogo de Ecuador, con el objetivo de abordar temas de cooperación bilateral y asuntos ambientales en la zona limítrofe.

José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile

El presidente José Jerí anunció la declaratoria de estado de emergencia en la frontera con Chile con el objetivo de reforzar la presencia estatal y mejorar la gestión del flujo migratorio en Tacna. La decisión fue tomada durante un Consejo de Ministros extraordinario y permitirá ejecutar acciones inmediatas para intensificar la vigilancia, coordinar operativos conjuntos y fortalecer la capacidad de respuesta en los pasos fronterizos.

En esa línea, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señaló que se implementarán controles para evitar el ingreso de extranjeros en situación irregular y adelantó que viajará a la zona fronteriza de Tacna para supervisar las medidas. "Vamos a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, la policía ya está reforzando los controles. Nuestras fronteras se respetan y habrá presencia del estado en esa zona. En el transcurso de los días se procederá con el estado de emergencia para todas las fronteras del Perú (...) Todo el espacio fronterizo de Tacna ya ha sido reforzado, y mi presencia en Tacna será para coordinar de forma inmediata", señaló para Canal N.

