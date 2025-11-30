HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí: 46% de peruanos desaprueba la gestión del presidente

Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el mayor porcentaje de rechazo a José Jerí se centra en Lima Metropolitana, lugar donde se decretó estado de emergencia debido a la alta ola de inseguridad ciudadana.

José Jerí tiene desaprobación de 46% en el Perú. Foto: Difusión
Según la última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 46% de los peruanos rechaza la gestión del presidente de la República, José Jerí, luego de haber asumido el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte en octubre de este año.

De acuerdo con el estudio de IEP, al ser consultados sobre la forma cómo Jerí está conduciendo su Gobierno, el 39% de los 1.207 encuestados aseguró que lo aprueba, mientras que un 15% prefiere no opinar ni responder al respecto.

La mayor desaprobación de Jerí se centra en el sur del país y en Lima Metropolitana, lugar donde se ha decretado estado de emergencia debido a la alta ola de inseguridad ciudadana. Las personas mayores a 50 años de género masculino son las que más rechazan la gestión del actual mandatario.

En el sur del país el rechazo se incrementa porque las regiones continúan sin obtener justicia por los más de 50 asesinatos en protestas entre diciembre dele 2022 y febrero del 2023.

El porcentaje de peruanos que no prefiere brindar una respuesta sobre las labores de Jerí pertenece, en su mayoría, a la zona rural del Perú de un nivel socioeconómico D y E.

El mes pasado, 53% de la ciudadanía estaba en desacuerdo con que Jerí haya asumido la presidencia, mientras que un 32% estaba de acuerdo.

Desaprobación del presidente José Jerí correspondiente al mes de noviembre, según IEP.

