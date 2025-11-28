HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Congreso aprueba Presupuesto 2026 e incluye financiamiento para becas, pero solo asigna S/50 millones de S/793 millones solicitados

Parcial. Entre negociaciones, el Ministerio de Economía solo asignará el 6% de lo que solicitó el Pronabec para cubrir con las becas, entre ellas Beca 18, que deja a 20.000 vacantes aún en el limbo.

Congreso aprobó la Ley de Presupuesto 2026
Congreso aprobó la Ley de Presupuesto 2026 | Foto: Congreso

Con 100 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó la noche de este viernes la Ley de Presupuesto Público 2026 que asciende a poco más de S/257.561 millones, lo que implica un magro crecimiento de 2,3% en comparación con el presupuesto inicial del 2025.

Dentro de las 28 modificaciones, el Congreso incorporó en el texto sustitutorio de la Ley de Presupuesto 2026 una disposición que permitirá garantizar el financiamiento de las becas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Como se sabe, el dictamen inicial no incluía recursos para estas becas el próximo año.

Pese a que el Pronabec había solicitado S/793 millones adicionales, de los cuales S/529 millones eran para Beca 18, el Parlamento solo aprobó un colchón de S/50 millones para financiar becas en 2026, es decir solo un 6% en el análisis de este diario. Esta asignación parcial se acompañó de una disposición especial que permitirá al Ministerio de Educación (Minedu) reorientar recursos dentro de su propio presupuesto para intentar cubrir el faltante.

La norma autoriza de manera extraordinaria al Minedu a realizar modificaciones presupuestarias internas, exonerándolo de restricciones habituales. Es decir, podrá mover dinero entre programas y actividades para financiar becas del Pronabec, incluidas Beca 18, Beca Permanencia y Beca Técnico Productiva (Beca Tec).

La disposición aprobada permitirá al Minedu “sacar de otras partidas” para garantizar la continuidad de las becas, pero dependerá de la capacidad del ministerio para hacer modificaciones presupuestarias

"Se tiene que sacar de otras partidas para que recaude el fondo presupuestal y pueda sostenerse las becas que se van a dar para el 2026. Desde el Congreso vamos a seguir fiscalizando que esto se cumpla. Es una tarea que todavía tiene para rato", señaló la legisladora Lady Camones a La República.

Agregó que "en febrero o marzo del próximo año hay un crédito suplementario donde se puede solicitar mayor asignación presupuestal a través de decreto supremo".

"Las becas no son negociables"

Sin embargo, para aprobar nuevas becas, el Minedu deberá contar con un informe técnico previo de su Oficina de Presupuesto, que certifique dos condiciones: que existe disponibilidad de recursos para 2026 y que hay sostenibilidad presupuestaria para los años siguientes, dado que las becas comprometen gastos multianuales. Ese informe deberá ser enviado a la Contraloría y a la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Las nuevas becas que se otorguen en 2026 deberán aprobarse mediante resolución ministerial, publicada en la web del Minedu y notificada a los órganos de control. Con ello se busca reforzar la transparencia del proceso.

"Los jóvenes no descartamos una movilización, protesta frente al Minedu, MEF. Es un triunfo a medias. No han puesto la plata en el presupuesto público. Esto no debe pasar en nuestro país. Las becas no son negociables. Por lo tanto, esto afecta a los muchachos. No es fácil lidiar con esta presión", indicó a La República Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes del Perú (Renajuv).

Solo se destina un colchón de S/50 millones para becas

Además de la reorientación interna de fondos, la disposición autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a transferir hasta S/ 50 millones adicionales al Minedu durante el año fiscal 2026. Estos recursos provendrán de la reserva del Estado y se habilitarán solo si el Minedu lo solicita y bajo las reglas del Decreto Legislativo 1440.

La aprobación de esta disposición ocurre en paralelo a la presión de un grupo de legisladores, quienes solicitaron al presidente del Consejo de Ministros coordinar directamente con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, para asegurar el financiamiento completo de Pronabec.

Camones también afirmó a este diario que el error de no incluir Beca 18 en el proyecto inicial "no obedeció a un desinterés del Ejecutivo", sino a un problema administrativo, pero dijo confiar en que el programa será sostenido porque es “bastante exitoso” y atiende a jóvenes vulnerables.

