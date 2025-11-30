HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

El líder del partido político Alianza para el Progreso (APP) calificó la investigación como "injusta" y pidió que la Fiscalía considere el estado de salud de Óscar Acuña.


El exgobernador de La Libertad asegura que buscan desprestigiar su imagen. Créditos: composición LR.
El exgobernador de La Libertad asegura que buscan desprestigiar su imagen. Créditos: composición LR.

"La investigación que le están haciendo es injusta", afirmó César Acuña, líder del partido político Alianza para el Progreso, sobre la investigación fiscal en contra de su hermano Óscar Acuña por el presunto caso de corrupción en Frigoinca. Él asegura que detrás del proceso existen personas que buscan desprestigiar su imagen y sacarlo de la contienda política.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En esa línea, reveló que insistirán para que su hermano se someta a la justicia sin ser enviado a prisión. "Estamos buscando que sea investigado en libertad. Recordemos que es una persona que no camina solo, es minusválido (…) Lo que están buscando es hacer daño a la familia y esos poderes saben que yo voy a ganar", manifestó.

TE RECOMENDAMOS

CASTILLO CONDENADO Y CASO ESPINOZA NO TERMINA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver: Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

lr.pe

Asegura que lo quieren desprestigiar

En esa línea, el exgobernador de La Libertad recordó que durante su trayectoria política algunos medios y organizaciones realizaron campañas de desprestigio para tumbar su candidatura a la presidencia en los años anteriores.

“En 2016, inventaron que Acuña era violador, lo cual no es cierto; todos los días era Acuña. En la segunda campaña, cuando fue la reelección, inventaron que Acuña era narcotraficante, y no pasó nada porque la gente sabe quién es César Acuña. También en 2016 se rumoró que yo había plagiado mi tesis en la Complutense, pero estoy preparado porque tengo la conciencia tranquila”, afirmó Acuña.

"Tengo experiencia, transformé Trujillo"

Próximos a las Elecciones Generales 2026, César Acuña aseguró que su partido está preparado para tomar las riendas del país. “Me he preparado y tengo experiencia a nivel local. Como alcalde de Trujillo, cambié Trujillo y ahí están los resultados. No ha venido otro alcalde que haya hecho más por Trujillo que yo", enfatizó.

Tras ello, afirmó que durante su gestión como gobernador su gestión consiguió una inversión que supera los 15 mil millones de soles. "Esperemos que el 12 de abril los peruanos nos den la oportunidad de servirles con nuestro trabajo y experiencia. APP está preparada para gobernar”, dijo el líder de Alianza Para el Progreso.

Puedes ver: Policía en La Libertad dice no tener información del paradero de Óscar Acuña

lr.pe

Critica situación de expresidentes presidiarios

Para finalizar, en relación a la condena de los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo, afirmó que no debería haber más presidentes en prisión y responsabilizó a quienes los rodearon, señalando que intentaron perjudicarlos.

“Nunca más debe haber un presidente preso. Es inconcebible que ahora todos los presidentes estén en prisión por corrupción y que no hayan sabido rodearse de gente capaz para gobernar el Perú”, afirmó Acuña.

Notas relacionadas
Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

LEER MÁS
Dos exfuncionarios de Gore La Libertad habrían recibido pagos para favorecer a Frigoinca de Nilo Burga

Dos exfuncionarios de Gore La Libertad habrían recibido pagos para favorecer a Frigoinca de Nilo Burga

LEER MÁS
Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

LEER MÁS
EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

LEER MÁS
Federico Danton, último hijo de Alan García, reaparece en medio de las elecciones internas del APRA

Federico Danton, último hijo de Alan García, reaparece en medio de las elecciones internas del APRA

LEER MÁS
Ulises Villegas: confirman condena de 6 años de cárcel y ordenan captura de alcalde de Comas

Ulises Villegas: confirman condena de 6 años de cárcel y ordenan captura de alcalde de Comas

LEER MÁS
46% de peruanos desaprueba la gestión de José Jerí en su primer mes como presidente

46% de peruanos desaprueba la gestión de José Jerí en su primer mes como presidente

LEER MÁS
Cinco oficinas clave del Congreso son lideradas por militantes de Fuerza Popular

Cinco oficinas clave del Congreso son lideradas por militantes de Fuerza Popular

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025