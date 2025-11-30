César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

"La investigación que le están haciendo es injusta", afirmó César Acuña, líder del partido político Alianza para el Progreso, sobre la investigación fiscal en contra de su hermano Óscar Acuña por el presunto caso de corrupción en Frigoinca. Él asegura que detrás del proceso existen personas que buscan desprestigiar su imagen y sacarlo de la contienda política.

En esa línea, reveló que insistirán para que su hermano se someta a la justicia sin ser enviado a prisión. "Estamos buscando que sea investigado en libertad. Recordemos que es una persona que no camina solo, es minusválido (…) Lo que están buscando es hacer daño a la familia y esos poderes saben que yo voy a ganar", manifestó.

Asegura que lo quieren desprestigiar

En esa línea, el exgobernador de La Libertad recordó que durante su trayectoria política algunos medios y organizaciones realizaron campañas de desprestigio para tumbar su candidatura a la presidencia en los años anteriores.

“En 2016, inventaron que Acuña era violador, lo cual no es cierto; todos los días era Acuña. En la segunda campaña, cuando fue la reelección, inventaron que Acuña era narcotraficante, y no pasó nada porque la gente sabe quién es César Acuña. También en 2016 se rumoró que yo había plagiado mi tesis en la Complutense, pero estoy preparado porque tengo la conciencia tranquila”, afirmó Acuña.

"Tengo experiencia, transformé Trujillo"

Próximos a las Elecciones Generales 2026, César Acuña aseguró que su partido está preparado para tomar las riendas del país. “Me he preparado y tengo experiencia a nivel local. Como alcalde de Trujillo, cambié Trujillo y ahí están los resultados. No ha venido otro alcalde que haya hecho más por Trujillo que yo", enfatizó.

Tras ello, afirmó que durante su gestión como gobernador su gestión consiguió una inversión que supera los 15 mil millones de soles. "Esperemos que el 12 de abril los peruanos nos den la oportunidad de servirles con nuestro trabajo y experiencia. APP está preparada para gobernar”, dijo el líder de Alianza Para el Progreso.

Critica situación de expresidentes presidiarios

Para finalizar, en relación a la condena de los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo, afirmó que no debería haber más presidentes en prisión y responsabilizó a quienes los rodearon, señalando que intentaron perjudicarlos.

“Nunca más debe haber un presidente preso. Es inconcebible que ahora todos los presidentes estén en prisión por corrupción y que no hayan sabido rodearse de gente capaz para gobernar el Perú”, afirmó Acuña.